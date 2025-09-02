김정은 배설물까지 수거…DNA유출 막으려 전용화장실 챙겨간다

북한 노동당 기관지 노동신문은 2일 김정은 당 총비서가 중국 인민항일전쟁 및 세계반파쑈전쟁승리(전승절) 80주년 기념행사에 참석하기 위해 지난 1일 전용열차로 출발해 2일 새벽 국경을 통과했다고 보도했다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] rodongphoto@news1.kr

북한은 김 위원장이 만지는 물건에도 세심한 주의를 기울이는 것으로 전해졌다. 김 위원장은 2018년 4월 남북 정상회담 당시 김 부부장으로부터 만년필을 건네받아 서명했는데, 실무회담 과정에서 우리 정부는 펜 여러 개를 들고 가서 김 위원장이 방명록에 쓸 펜을 고르라고 제안했지만 북측에서 거절한 것으로 알려졌다.