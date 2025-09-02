김정은 배설물까지 수거…DNA유출 막으려 전용화장실 챙겨간다

해외 방문때 전용열차에 설치…담배 꽁초도 수거
김정은 북한 국무위원장이 방중을 위해 탑승한 전용열차에 생체정보 유출을 막기 위한 전용 화장실이 설치돼 있다는 외신 보도가 나왔다.
金이 만지는 펜-의자 등 모든 물건 철저히 소독
일본 니혼게이자이신문(닛케이)는 2일 정보기관을 인용해 김 위원장의 전용열차 ‘태양호’에는 전용 화장실 등의 특수 장비가 설치돼 있는 것으로 알려졌다고 보도했다. 전용 화장실은 김 위원장의 건강과 관련한 정보 유출을 막기 위해 설치된 것으로 보인다고 매체는 전했다.
김 위원장의 전용 화장실 보도는 2018년 4월 문재인 당시 대통령과 김 위원장의 정상회담 당시에도 나왔다. 당시 워싱턴포스트는 김 위원장이 전용 화장실을 준비했다면서 호위총국 출신 탈북자를 인용해 “배설물에는 건강 상태에 대한 정보가 들어 있기 때문”이라고 보도했다. 미 CBS는 “김 위원장이 회담장(평화의 집) 화장실 사용을 거부했다”고 전했다.
김 위원장의 건강 정보는 최고 기밀로 알려져 있다. 2019년 김 위원장이 피우던 담배꽁초를 여동생인 김여정 노동당 부부장이 재떨이를 받쳐가며 수거하는 모습이 포착됐을 땐 DNA 정보가 유출될 수 있기 때문이라는 관측이 나왔다.
북한은 김 위원장이 만지는 물건에도 세심한 주의를 기울이는 것으로 전해졌다. 김 위원장은 2018년 4월 남북 정상회담 당시 김 부부장으로부터 만년필을 건네받아 서명했는데, 실무회담 과정에서 우리 정부는 펜 여러 개를 들고 가서 김 위원장이 방명록에 쓸 펜을 고르라고 제안했지만 북측에서 거절한 것으로 알려졌다.
또한 북측은 회담 직전까지 회담장인 평화의집을 소독했다. 이들은 로비에 있는 방명록 책상 근처에서 의자의 팔걸이와 다리, 등받이 등에 분무기로 소독약을 뿌리고 천으로 두 번씩 닦았다. 방명록은 젖지 않도록 공중에 소독약을 분무한 뒤 방명록 철을 갖다대는 방법으로 소독했다. 작은 천으로 우리 측이 비치해 둔 펜도 꼼꼼히 닦았다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
