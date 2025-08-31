극우와 우파 사이에 낀 ‘솔직함’의 정치[송평인의 시사서평]

“유럽의 최대 위협은 러시아도 중국도 아닌 ‘내부’에서 온다. 유럽이 민주주의 근본가치인 ‘표현의 자유’에서 후퇴하고 있다.” 미국 J D 밴스 부통령이 올 2월 독일 ‘뮌헨안보회의“에 참석해 유럽 정치인들을 앞에 두고 한 발언이다. 도널드 트럼프 대통령은 미국에서 밴스의 발언을 지지하는 메시지를 보냈다.
유럽을 표현의 자유의 천국 정도로 알고 있는 우리나라에서는 유럽에서 표현의 자유가 후퇴하고 있다는 말은 당최 이해조차 하기 힘들다. 그러나 나는 2007년부터 2010년까지 프랑스 파리에 상주하며 유럽 특파원을 지냈고 그 전후로도 유럽 뉴스를 지켜봤기 때문에 미국 대통령과 부통령이 무슨 말을 하고자 한 것인지 알고 있다.
2007년 파리에 부임한 직후 파리 북쪽 교외 지역인 빌리에르벨에서 오토바이를 타던 청소년 2명이 경찰차와 충돌해 사망하는 사건으로 폭동이 일어났다. 청소년 2명의 사망이 안타까운 일이긴 하지만 왜 폭동까지 일어나는지 언론 보도만 보고서는 알기 힘들었다. 주요 신문과 공영 방송에서는 사망한 이들이 청소년이라고만 할 뿐 북아프리카계 청소년이라고 하지 않고 사진도 보여주지 않았기 때문이다. 그러다 케이블 뉴스채널 중 하나에서 사망한 청소년들이 북아프리카계라고 말하는 걸 처음 봤고 폭동이 인종 차별로 여겨진 치안 사건과 관련이 있음을 알게 됐다.
2009년 구조주의로 유명한 인류학자인 레비스트로스가 세상을 떠났다. 그가 세상을 떠나기 전 해 100세 생일을 맞았을 때 당시 니콜라 사르코지 대통령이 직접 그의 집을 찾아 축하해주는 뉴스를 보고 신선한 충격을 받기도 했다. 레비스트로스에 관한 부고 기사에서 그가 생전에 남긴 말 중 하나로 “인종(race)라는 단어를 사전에서 없애버려야 한다 ”는 말이 거론되는 것을 봤다. 프랑스 사회가 오래 전부터 인종에 예민하게 반응해왔음을 보여주는 것이다.
특파원을 마치고 귀국한 후 3년이 지난 2013년 미국에서는 경찰의 과잉 진압으로 사망한 흑인들의 사건이 이어지면서 ‘흑인의 생명도 소중하다(Black Lives Matter)’라는 캠페인이 벌어졌다. 미국 언론은 흑인이 죽으면 흑인이 죽었다고 쓴다. 그것이 유럽과 다른 점이라는 사실을 새삼 깨달았다.
● 유럽의 양심으로 포장된 유럽의 위선
2015년 새해 벽두에 이상한 국제 뉴스를 하나 보게 됐다. 독일 쾰른의 새해맞이 축제에서 많은 여성들이 집단 성추행 혹은 성폭력을 당했다는 뉴스였다. 어떤 종류의 사건인지 즉각적으로 이해되지는 않았다. 며칠이 지나서야 중동·북아프리카계로 추정되는 이주민 남성 1000여명이 역 근처와 광장에서 지나가는 여성을 상대로 성추행 혹은 성폭력을 자행했다는 보도가 흘러나왔다. 그러나 얼마나 많은 여성이 피해를 당했는지는 그때도 나오지 않았다.
영국 옥스퍼드대 출신의 작가이자 언론인인 더글라스 머리가 쓴 ‘유럽의 죽음(원제 The Strange Death of Europe)’이란 책을 읽고서야 쾰른 사건에 대한 보도가 왜 그렇게 이뤄졌는지 알 수 있었다 . “2015년 새해 전야 쾰른에서 벌어진 사건도 서서히 알려졌을 뿐이다. 우선 주류 언론은 이 사건을 보도하지 않았고, 며칠 뒤에야 블로그 덕분에 유럽 대륙에 무슨 일이 벌어졌는지 알게 됐다. 새해를 맞이하려는 인파로 북적거리는 중앙역 앞 메인 광장과 쾰른 대성당, 인접한 거리에서 2000명에 달하는 남자들이 무리를 이뤄 현지 여성 1200명을 대상으로 성폭력과 강도 행각을 벌였다. 얼마 지나지 않아 북부 함부르크에서부터 남부 슈투트가르트에 이르기까지 다른 독일 도시에서도 비슷한 성폭력 사건이 벌어진 사실이 밝혀졌다. 성폭력 사태가 일어난 뒤 사건의 규모와 심각성이 충분히 인지되자 이번에는 경찰이 가해자들의 신원을 감추려고 전전긍긍했다. 현장에서 찍힌 동영상과 사진 증거가 소셜 미디어에서 공유되고 나서야 경찰은 용의자들이 전부 북아프리카와 중동 출신의 외모라는 점을 인정했다.”
이 책에 따르면 이런 일은 독일만이 아니라 유럽 전역에서 벌어지고 있었다. 영국에서는 이미 2000년대 초반 잉글랜드 북부를 중심으로 북아프리카나 파키스탄 출신 무슬림 남성 갱단이 미성년자를 포함한 젊은 여성들을 상대로 조직적인 그루밍 성폭력을 벌이고 있다는 이야기가 퍼져 있었다. 그래서 잉글랜드 북부의 노동당 하원의원인 앤 크라이어(Ann Cryer)가 자기 선거구에서 미성년자 강간 문제를 끄집어냈으나 곧바로 사방에서 ‘이슬람 혐오자’라느니 ‘인종주의자’라느니 하는 비난이 쏟아져 한때 경찰의 보호를 받아야 했다.
정부와 경찰이 이 문제를 인정하기까지 몇 년이 걸렸다. 마침내 문제를 인정하고 로더럼 시에서 벌어진 성적 학대에 대한 공식 조사가 이뤄졌다. 1997년부터 2014년까지 최소한 아동 1400명이 성적 착취를 당했음이 드러났다. 피해자들은 모두 지역 사회 출신의 비무슬림 백인 여자아이들이었다. 조사결과 가해자들은 전부 파키스탄 출신 남성으로 갱단 소속임이 밝혀졌다.
할리우드 로맨틱 영화 ‘노팅힐’의 바로 그 노팅힐은 1950년대만 해도 런던 여행 때 들려봐야 할 머스트씨(must-see) 구역이 아니라 인종 폭동의 중심지였다. 1958년 백인 주민들과 서인도 제도 출신 이민자들이 그곳에서 폭력으로 대치하는 사태가 빚어졌다. 영국은 유럽 국가 중에서 인종 폭동을 가장 먼저 겪은 나라로 노팅힐 폭동은 최초의 대규모 인종 폭동으로 기록돼 있다.
제2차 대전 종전 이후의 영국 현대사 책을 보다 보면 진보의 시대인 1960년대 보수당의 유력 정치인이었던 이넉 파월(Enoch Powell)이라는, 우리에게는 낯선 이름을 접하게 된다. 그는 1968년 ‘피의 강물(Rivers of Blood)’ 연설에서 전후 영연방으로부터의 급속한 이주가 영국에 초래할 불길한 미래에 대해 언급했다가 주류 정치인의 대열에서 탈락했다. 파월 이후로 한 세대 이상동안 영국 정치에서 인종에 대한 언급은 금기시됐다.
인종 언급에 대한 금기는 상상을 초월하는 도착적인 현상을 빚어내기도 했다. 2015년 여름 이탈리아와 프랑스를 가르는 벤티밀리아 국경 검문소에서 ‘국경 반대(No Borders)’ 운동 소속의 한 젊은 여성 활동가가 수단 이주자 무리에게 집단 강간을 당했다. 동료 활동가들은 운동의 대의에 손상이 가지 않도록 피해자에게 성폭행 사건을 비밀로 해달라고 설득했다. 여자가 결국 성폭행을 인정하자 그들은 여자가 악의를 품고 강간 신고를 했다고 비난했다.
프랑스에서 이주민 문제는 백인과 북아프리카·중동계 사이의 문제만이 아니다. 한국을 포함한 동아시아 이주민이나 관광객은 언어도 능숙하지 못하고 힘도 약해 북아프리카·중동계 이주민 범죄자들의 집중적인 타깃이 된다. 절도 정도는 너무 흔해서 얘깃거리도 되지 않는다. 파리에서 한 한인 교회의 ‘전도사’로 활동하면서 한인들을 상대로 집수리 등을 해주며 살던, 현지 사정을 잘 아는 분이 들려준 바에 따르면 한국 여성 중에서 파리에 와서 값싼 교외 지역에 호텔을 구하거나 방을 얻었다가 성폭행을 당했으나 한국 영사관에는 알리지도 못하고 교회의 도움으로 뒤처리만 하고 프랑스는 떠나는 사례도 적지 않았다고 한다. 한국인 피해자의 문제를 고려하면 유럽의 이주민 문제는 얼굴 색깔의 차이의 문제가 아니라 여성 인권을 존중하는 등 근대적 가치를 수용한 문화와 그렇지 않은 문화 차이의 충돌이라고 할 수 있다. 이 책이 주장하는 바도 그렇다.
‘유럽의 죽음’이란 책은 유럽의 양심으로 포장된 유럽의 위선을 다루고 있다. 기존 언론조차 ‘정치적 올바름(PC)’라는 미명 아래 강박적으로 감추고 있던 사실을 적나라하게 드러낸 것이다. 이 책이 나온 것은 2017년이다. 이 때쯤부터 유럽에서는 극우라는 딱지가 붙은 정당들이 각국에서 지지세를 불려갔다.
프랑스에서는 2022년 대선에서 국민연합(RN)의 마린 르펜이 2위로 결선까지 올라갔으나 1위인 엠마뉘엘 마크롱에 고배를 마셨다. 2024년 총선에서는 국민연합이 1차 투표에서 1위를 차지했으나 결선 투표에서 2위로 밀렸다. 독일에서는 독일대안당(AfD)이 올 2월 총선에서 2위를 차지해 연정 참여를 기대했으나 1위의 기민당(CDU)와 3위의 사민당(SPD)이 AfD를 따돌리고 연정을 꾸리는 바람에 집권이 막혔다. 유럽 대륙의 쌍두마차로 불리는 프랑스와 독일에서 극우정당이 집권에는 실패했지만 집권의 턱밑까지 치고 올라온 것이다.
● 극우와 우파 사이에 강경 우파라는 카테고리
좌파 정당이 강경해지면 극좌라는 비난을 듣기 쉬운 것처럼 우파 정당이 강경해지면 극우라는 비난을 듣기 쉽다. 마린 르펜과 AfD는 극우라는 비난을 피하면서 강경한 우파를 만드는 쪽으로 움직여왔다. 마린 르펜은 홀로코스트를 사소한 사건으로 평가한 아버지 장-마리 르펜을 쫓아내고 정당의 이름까지 아버지가 만든 국민전선(FN)에서 국민연합으로 바꿨다. AfD는 설립과정에서 나치주의자들도 일부 가담한 것으로 알려졌다. 2024년에도 소속 정치인이 나치 친위대원(SS)으로 복무한 모든 사람이 범죄자는 아니라고 말해 마린 르펜까지 거리를 두기도 했다. 다만 AfD는 해당 정치인을 선거에서 배제하는 등 나치와의 관계를 의심케하는 발언이 나올 때마다 지속적으로 단절하는 조치를 취하고는 있다.
유럽의 시각으로 보면 미국 트럼프 정부는 극우 정부다. 밴스는 뮌헨안보회의에서 “방화벽의 자리는 없다”고 말한 뒤 알리스 바이델 AfD 대표를 만나 환담했다. 방화벽이란 극우 정당의 국정 참여는 허용하지 않는다는 불문율을 말한다. 두 사람의 만남은 유럽 정치에 충격을 던졌다.
‘여자 무솔리니’ 혹은 ‘유럽의 트럼프’로 불리는 이탈리아의 조르자 멜로니 총리는 역시 극우 정치인으로 분류된다. 네덜란드와 오스트리아는 크게 봐서 독일적인 정서에 가까운 나라들인데 두 나라에서 다 자유당이라고 불리는 극우 정당이 제1당을 차지하고 있다. 이러다가는 서양의 주요 국가에서 다 극우가 집권하는 날이 올 수도 있다는 생각이 든다.
AfD의 사례는 극우 정당이 공개 정당의 형태를 취할 때 나치와의 연관성이란 혐의를 벗기가 얼마나 어려운지 보여준다. 그래서 네덜란드에서는 정당의 규모가 클수록 정당 지원금을 많이 받음에도 제1당인 자유당은 대표인 헤이르트 빌더르스 혼자만 유일한 당원인 특이한 체제를 갖고 있다. 지극히 비민주적인 체제로 보이지만 일반인이 당원으로 가입하도록 허용하면 가장 먼저 스킨헤드족이 가입할 것이고 그렇게 되면 다른 집단이 가입하지 않을 것을 우려할 수밖에 없기 때문이다.
유럽 우파 속에는 나치즘이나 파시즘이 숨은 무좀처럼 잠복해있다가 솟아갈 기회를 찾고 있다. 극우 정당의 어려움 중의 하나는 정당에 가입해 정당이란 공식 채널을 이용해 기어 나오려는 네오나치나 네오파시스트를 억눌러야 한다는 점이다. 그래서 네오나치나 네오파시스트와 분명한 선을 그으면서 유럽이 직면한 문제를 솔직히 다루는데 어려움이 있다. 다만 성공적으로 그렇게 하는 정당에 대해서는 극우와 구별해서 강경 보수나 강경 우파 같은 수식어를 쓸 필요가 있다. 서양에는 실제로 그렇게 구별해서 쓰는 언론들도 있다.
댓글 0