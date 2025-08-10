AI와 달리 인간은 추상하고 비유한다[송평인의 시사서평]

지난번 7월 20일자 멜라니 미첼(Melanie Mitchell)의 ‘인공지능(Artificial Intelligence)에 대한 서평의 후속편으로 이번에는 AI의 자연어 처리(natural-language processing)에 대해 다뤄 보겠다. 자연어 처리는 음성 인식(speech recognition), 질의에 대한 응답(question answering), 기계 번역(machine translation) 등을 의미하는 것으로 이 분야에서도 딥러닝은 놀라운 성취를 이뤘다.
2012년 캐나다 토론토 대학, 마이크로소프트, 구글, IBM의 연구자들에 의해 음성 인식의 랜드마크가 될 논문이 발표됐다. 이들은 심층 신경망을 이용해 음향 신호에서 음소(phoneme)을 인식하고, 음소의 결합에서 단어(word)를 예측하고, 단어의 결합에서 문장(phrase)를 예측하는 기술을 발전시켰다. 놀라운 것은 음성 인식 시스템이 인간이 하는 말의 의미(meaning)를 전혀 이해하지 못하면서 그 일을 수행한다는 것이다. 저자를 비롯해 많은 AI 연구자들은 AI의 음성 인식이 그런 수준에 도달할 것으로 믿지 않았다. 저자는 자신이 틀렸음을 인정한다.
다만 AI의 음성 인식은 친숙하지 않거나 맥락에 따라 달리 해석되는 단어가 끼어들면 정확도가 상당히 떨어진다. 어떤 프로젝트이든지 그 프로젝트의 90%를 달성하는 데는 전체 시간의 10%만이 필요하다. 최후의 10%를 달성하는 게 어렵다. 음성 인식에서 최후의 10%는 친숙하지 않은 단어, 맥락에 따라 달리 해석될 수 있는 단어를 다루는 일이다. 더 많은 데이터를 학습한다고, 더 많은 은닉층을 둔다고 해서 될 일이 아닌 것이 이 최후의 10%는 화자가 말하고자 하는 바를 실제로 이해할 수 있어야 하기 때문이다.
심층 신경망이 사물 인식(사물의 시각적 인식)과 음성 인식에서 뛰어난 성과를 낸 이후 연구자들은 그 성과를 토대로 감정 분석(sentiment analysis)에 적용하는 실험을 했다. 사람들이 ‘긍정적’ 혹은 ‘부정적’이라는 라벨을 붙인 문장(sentence)들로 컴퓨터를 훈련시킨 뒤에 새 문장을 주고 긍정적인지 부정적인지 분류하도록 하는 것이다.
● 컴퓨터에서는 숫자로 대체되는 언어
컴퓨터가 문장을 어떻게 처리하는지부터 알아보자. 문장 처리는 시각 정보 처리와는 다른 유형의 신경망을 통해 이뤄지는데 그것을 재귀적 신경망(recurrent neutral network)라고 한다. 재귀적 신경망도 두뇌가 문장을 해석하는 방식에서 아이디어를 얻었다. “A little too dark for my taste(내 취향에 비춰봤을 때 약간 너무 어둡다)”라는 영화 평을 읽고 긍정적인지 부정적인지 판단한다고 해보자. 우리는 이 문장을 왼쪽에서 오른쪽으로 한 단어씩 읽어 가는데 중간에 있는 단어들을 읽을 때 이미 앞에서 읽은 단어의 맥락을 기억하면서 인상을 확정해 간다. 문장 처리는 어느 한 순간에 주어진 사진을 픽셀로 세분화해서 처리하는 시각 정보와는 달리 시계열적(a series of time steps)으로 이뤄진다. 문장을 다 읽는 데는 시간이 걸리고 단어가 읽어지는 순서에 따라 각 은닉층이 그 전 단계에서 이뤄진 은닉층들의 연산 결과를 토대로 다시 연산하는 과정이 반복된다. 그런 의미에서 재귀적이다.
여기서 중요한 점은 각 단계에서의 입력 값이 숫자(number)로 주어진다는 것이다. 신경망이 20000개 단어의 어휘력을 갖고 있다고 해보자. 단어를 숫자로 부호화(encoding)하는 가장 단순한 방법은 각 단어에 1에서 20000까지의 숫자를 부여하는 것이다. ‘dark’란 단어는 317이란 숫자를 부여받았다고 하자. 신경망에 317이란 입력치가 1의 가치를 갖도록 하고 나머지 19999개의 입력치는 0의 가치를 갖도록 함으로써 ‘dark’란 단어를 입력할 수 있다. 이것을 원핫 인코딩(one-hot encoding)이라고 하며 신경망에 단어를 입력하는 표준적인 방식이다. 그러나 원핫 인코딩에는 문제가 있다. 단어별로 숫자를 임의로 배정하는 것이어서 단어들 사이의 관계를 포착하지 못한다.
언어학자 존 퍼스(John Firth)는 1957년 “어떤 단어는 그 단어와 같이 쓰이는 단어들로부터 의미를 파악할 수 있다”고 했다. 가령 ‘abhor’란 말은 ‘hate’와 같은 맥락에서 쓰이는 경향이 있고, ‘laugh’는 ‘humor’ 류의 단어들과 같이 쓰이는 경향이 있다. 언어학에서는 이것을 ‘분포적 의미론(distributional semantics)’라고 한다. ‘분포적 의미론’의 기본 가정은 ‘비슷한 맥락에서 등장하는 단어들은 비슷한 의미를 지닌다’는 것이다.
언어학자들은 ‘의미 공간(semantic space)’을 통해 이를 구체화했다. 가령 매력(charm)이란 단어는 한 차원에서는 위트(wit)나 유머(humor)와 가깝고 다른 한 차원에서는 팔찌(bracelet)나 보석(jewelry)과 가깝다. 두 차원만 있는 게 아니라 훨씬 더 많은 차원이 있다. 어느 단어를 가까운 단어들끼리 다차원에 모아놓은 것을 ‘의미 공간’이라고 하고 ‘의미 공간’ 내에서 그 단어의 가까운 정도에 따른 좌표(단어 벡터·word vector라고 한다)를 만들어 이 좌표를 원핫 인코딩의 단순한 수치 대신에 사용한다.
2013년 구글 연구자들은 구글 뉴스(Google News) 기사에서 수집된 수십억 개의 단어 쌍(pair)을 갖고 ‘워드투벡(word2vec·word to vector의 약자)’이라는 신경망을 훈련시켰다. ‘한 남자가 식당에 가서 햄버거를 주문했다(a man went into a restaurant and ordered hamburger)“는 문장을 갖고 ’햄버거‘와 ’주문했다‘는 단어 쌍을 훈련시킨다고 하자. 70000개의 어휘가 있고 그 중에서 고양이가 1, 햄버거가 8378, 세루리안(cerulean)이 마지막인 70000에 상응한다. 약 300개의 은닉층이 각각 맡은 약 300개의 다른 차원에서 6만9999개 단어에 대해 햄버거와 가까운 거리에 따라 출력값의 신뢰도가 나타난다. 여기서는 단어 쌍의 뒷쪽인 ’주문했다(14771)‘가 높은 신뢰도로 출력값이 되도록 신경망을 훈련시키는 것이다.
이 과정은 모두 숫자로 이뤄진다. 따라서 ‘의미 공간’이 단어의 실제 의미를 파악하지는 않는다. 국가 이름과 그 국가의 수도 이름을 예로 들어보자. 구글 연구자들은 ’단어 벡터(word vector)‘에서 국가 이름과 수도 이름 간의 거리가 어느 국가인지를 막론하고 동일하게 가깝게 나타나는 현상을 관찰했다. 그러나 그렇다고 해서 신경망이 ’수도‘라는 개념을 알고 이런 결과를 내놓은 건 아니다.
구글의 워드투벡 신경망은 ’Man is to woman as king is to ( )‘에서 ( )에 들어갈 말을 찾아낼 줄 안다. ( )속에 들어갈 말은 여왕(queen)이다. ’Dinner is to evening as breakfast is to (morning)’ 같은 결과도 잘 찾아낸다. 그러나 꼭 그런 것은 아니다. ‘Thirsty is to drink as tired is to drunk’처럼 무슨 말인지 알기 어려운 아리송한 결과도 내놓는다. 인간처럼 의미를 이해하고 단어들의 관계를 파악하지 못하기 때문이다.
● 왓슨이 한 것은 읽기 이해가 아니라 정답 추출
질의에 대한 응답 프로그램으로 가장 유명했던 것은 IBM의 왓슨이다. 제퍼디는 1964년부터 방영되기 시작한 인기 TV 퀴즈쇼로 3명이 출연해 돌아가면서 분야(category)를 고르면 진행자가 그 분야의 단서(clue)를 읽어주고 부저를 가장 먼저 누르는 사람이 정답을 말하는 방식으로 진행된다.
왓슨은 단서가 주어지면 단서를 분석하기 위해 다양한 자연어 처리 방식을 이용해서 어떤 단어가 중요한지, 어떤 종류의 응답(사람인지 장소인지 제목인지 등)이 필요한지 찾아낸다. 왓슨은 거대한 지식 데이터베이스를 신속히 뒤지기 위해 전문화된 병렬식 컴류터를 이용한다. 왓슨 제작팀은 책 사전 소설 등 수백만 종류의 자료를 왓슨에 입력시킨 뒤 주어진 단서에 해당하는 다양한 응답을 산출하고 여기에 신뢰도를 평가하는 알고리즘을 작동시켜 해답을 고르게 만들었다. 왓슨 제작팀으로서는 행운인 것이 이미 제퍼디 팬들이 오랜 기간에 걸쳐 이미 방영된 내용을 토대로 분야 단서 정답 등의 목록을 구축해놓았다는 점이다. 왓슨의 강화 학습을 위해 신이 보내준 선물과 같은 셈이다. 왓슨은 2011년 제퍼디 쇼에서 과거 2명의 우승자를 이겼다.
왓슨은 가끔 실수를 했음에도 우승을 했는데 그 실수가 사람들이 보기에는 어이없는 것이었다. ‘미국 도시’라는 분야에서 “이 도시의 가장 큰 공항은 제2차 세계대전 영웅의 이름을 땄다”는 단서가 주어졌을 때 왓슨은 토론토라고 답했다. 토론토는 캐나다의 도시이므로 아예 주어진 분야를 무시한 것이다. “1904년 평행봉에서 금메달을 딴 미국 체조선수 조지 아이어의 신체적인 이상(oddity·異常)은 무엇이냐”는 단서에 인간 경쟁자 켄 제닝스는 “한쪽 팔이 없는 것”이라고 정확히 답했으나 왓슨은 “다리”라는 오답을 했다. 이에 대해 왓슨 제작팀은 컴퓨터는 한쪽 팔이 없는 것을 신체적 이상으로 인식하지 못하기 때문이라고 했다.
왓슨의 승리 이후 그것이 AI의 진정한 발전인지 홍보용 묘기였는지 논란이 됐다. 사실 위키피디아나 또 다른 거대 데이터베이스에 대한 접근이 내장된 컴퓨터에게 제퍼디 같은 게임을 어렵지 않다. 다만 왓슨이 자료를 읽는다(read)고 할 때 의미를 이해하면서 읽는다고 할 수는 없다.
2016년 스탠퍼드대 자연어 연구팀은 컴퓨터의 ‘읽기 이해(reading comprehension)’를 측정하는 시험기법인 SQuAD(Stanford Question Answering Dataset)을 개발했다. 이 시험기법은 위키피디아 글을 제공하고 그 내용에 대한 질문에 답하는 식으로 이뤄진다. 가령 “페이튼 매닝은 두개의 다른 팀에서 수퍼볼을 차지한 첫 번째 쿼터백이다. 그는 39세에 수퍼볼에 출전해 수퍼볼에서 뛴 가장 나이 많은 쿼터백이기도 하다. 과거 기록은 38세에 수퍼볼 33회 대회에서 브롱코스 팀을 승리로 존 엘웨이가 갖고 있었다”이라는 글이 주어지고 “수퍼볼 33회 대회에서 38세였던 선수의 이름은 무엇이냐”는 질문에 “존 엘웨이”라고 답하는 것이다.
SQuAD 테스트에서 인간은 약 87%의 정확도로 대답했다. 그러나 2018년 대회에서 미국 마이크로소프트 팀과 중국 알리바바 팀이 인간의 정확도를 넘어섰다. 그러자 언론은 ‘읽기 이해’에서도 컴퓨터가 인간을 능가했다고 썼다. 과연 그런지는 의문이다. 이런 답을 내기 위해서는 행간을 읽거나 실제 추론(reasoning)할 필요가 없다. 이것은 ‘읽기 이해’라기 보다는 ‘정답 추출(answer extraction)’이라고 부르는 것이 더 정확할 것이다. 정답 추출은 위키피디아처럼 말끔히 정리된 글에서는 쉽다. 컴퓨터와 인간의 대결에서 컴퓨터가 이겼다는 보도의 진상은 늘 이런 것이다. 세상에는 위키피디아처럼 말끔히 정리된 글만 있는 것이 아니다. 진정한 읽기 이해는 행간을 읽는 것, 다시 말해 개념들을 연결하고 추론해서 텍스트에 구체적으로 나오지 않은 함축된 메시지를 읽어내는 것이다.
자연어 처리 시스템이 과연 읽은 것을 이해했는지 시험할 수 있는 또 다른 테스트 방식이 있다. “The city council refused the demonstrators a permit because they feared violence“란 문장에 대해 ‘누가 폭력을 우려했는가’라고 묻는다면 답은 시 의회다. 그러나 ”The city council refused the demonstrators a permit because they advocated violence”란 문장에 대해 “누가 폭력을 옹호했는가”라고 묻는다면 답은 시위대다. 두 문장을 글자 하나가 틀린 뿐인데 ‘they‘가 누구를 언급하는지 우리는 어떻게 쉽게 아는가. 사회가 어떻게 돌아가는지에 대한 배후 지식(background knowledge)이 우리에게 있기 때문이다. 기계가 옳은 대답을 내놓기 위해서는 단순히 문장을 처리(process)할 뿐만 아니라 최소한 어느 정도까지는 이해(understand)해야 한다.
애매모호한 대명사가 무엇을 지칭하는지에 대한 인식이 필요한 이런 종류의 언어 이해 테스트를 위노그라드 스키마(Winograd Schema)라고 한다. 자연어 처리의 초창기 연구자인 테리 위노그라드(Terry Winograd)의 이름을 딴 것이다. 위노그라드 스키마는 인간에게는 쉽지만 컴퓨터에게는 어렵다. 2011년 헥터 레브스크(Hector Levesque), 어니스트 데이비스(Ernest Davis), 레오라 모겐스턴(Leora Morgenstern) 등 3명의 AI 연구자들은 튜링 테스트(Turing Test)에 대한 대안으로 위노그다드 스키마를 제안했다. 위노그라드 스키마에 대해 임의로 추측해 답변할 경우 50%의 정확도를 보인다. 저자가 이 글을 쓸 당시 컴퓨터 프로그램이 얻은 가장 높은 정확도는 61%였다. 인간은 거의 100%에 가까운 정확도로 답한다. 지금 현 시점에서도 아직 인간에 필적할 만한 정확도를 보이는 컴퓨터 프로그램은 나오지 않았다.
●컴퓨터는 의미의 벽을 부술 수 있을까
철학자이자 수학자인 지안-카를로 로타는 “AI가 의미의 벽(barrier of meaning)의 부술 것인가, 부순다면 언제쯤일까‘라는 질문을 던졌다. 이 책을 관통하는 주제는 ’의미의 벽‘이다. AI에 있어서 의미 이해의 부족은 인간이라면 할 수 없는 것 같은 실수(un-humanlike error)를 저지를 때 드러나는데 AI가 추상화하는(abstract) 능력이 부족하고 배후의 상식적 지식(commonsense knowledge)을 갖고 있지 않은 데서 비롯된다.
위의 사진은 우리가 운전할 때 마주칠 수 있는 상황을 보여준다. 이 상황을 이해하려면 우리가 태어날 때부터 갖고 있거나 아니면 생애 초기에 습득하는 기본 지식을 갖고 있어야 한다. 예를 들어 아주 어린 아이조차도 세상이 사물들로 나뉘어져 있고, 어떤 사물의 일부분은 시야에 가려져 있다는 사실을 안다. 어떤 물체를 밀면 아주 무겁거나 다른 뭔가가 막고 있지 않는 한 움직일 거라는 걸 안다. 물체를 떨어뜨리면 떨어지거나 튀어오르고, 바닥에 부닥쳐 깨질 수도 있다는 것도 안다. 어른이 돼서는 우리가 특별히 의식하지도 못하는 지식이다.
심리학자들은 인간이 사물에 대해 갖는 기본적 지식을 직관적 물리학(intuitive physics)라고 부른다. 생물이 무생물과 어떻게 다른지 알려주는 직관적 생물학(intuitive biology)도 있다. 위의 사진에서 개는 유모차와는 달리 제멋대로 가려고 한다는 사실을 어린 아이조차도 파악한다. 여성이 길을 건너려고 한다는 사실, 여성은 뒤쪽 남성이 길을 건너는 걸 모르고 있다는 사실, 여성의 주의가 전화 대화에 쏠려있다는 사실, 차가 갑자기 눈앞에 있는 걸 발견한다면 놀랄 것이라는 사실을 안다. 이것은 직관적 심리학(intuitive psychology)이다.이 모든 직관적 지식이 인간 인지 발전의 토대를 이룬다.
심리학자 로렌스 바사로우는 ‘시뮬레이션으로서의 이해(understanding as simulation)’의 주창자다. 그의 견해에 따르면 우리의 상황에 대한 이해는 정신적 모델(mental model)을 사용한 시뮬레이션을 통해 일어난다. 그래서 우리가 단지 보고 듣고 읽을 뿐인 상황도 이해할 수 있다. 위의 사진에서 전화 통화를 하면서 길을 건너는 여성이 자동차 사고를 당하지나 않을까 걱정하게 되는 것은 여성의 자리에 자신을 놓고 상황을 시뮬레이션해보기 때문이다. 이런 시뮬레이션이 추상화로 통한다는 게 바사로우의 주장이다.
놀랍게도 이런 주장의 설득력있는 근거는 은유(metaphor)의 연구에서 온다. 언어학자 조지 라코프(George Lakoff)와 철학자 마크 존슨(Mark Johnson)은 ‘우리는 은유로 살아간다(Methaphor We Live By)’란 책을 썼다. 이들은 우리의 일상어는 은유로 가득 차있을 뿐만 아니라 모든 추상적 개념에 대한 이해는 기본적 물리적 지식에 토대를 둔 메타포로부터 비롯된다고 주장했다. 우리는 ‘시간을 사용한다’거나 ‘시간을 절약한다’고 할 때 돈이라는 구체적 개념을 빌려 spend time이라고 하거나 ‘save time’이라고 한다. 행복과 슬픔을 up과 ‘down 같은 물리적 방향으로 지칭하기도 한다. ‘따뜻한 환영(a warm welcome)’처럼 사회적 관계를 물리적 온도의 용어로 표현하기도 한다. 은유는 개념 이해에 있어서의 물리적 토대를 보여주는 것으로 바살로우의 ‘코어 지식(core knowledge·어릴 시절 습득한 직관적인 지식)에 기초해 정신적 모델을 대입시키는 시뮬레이션’과 상통한다.
추상화(abstraction)는 비유 만들기(analogy making)와 밀접히 관련돼 있다. 비유 만들기는 둘 사이의 공통의 본질을 찾아내는 것이며 공통의 본질이 다름 아닌 개념이고 추상이기 때문이다. 추상과 비유는 동전의 양면처럼 같은 정신 작용의 양면인 것이다. 추상과 비유에 대한 토론은 과거에는 아카데믹한 학계의 주제였지만 인간의 인식에 근접하고 있다고 하지만 여전히 인간적 이해 방식의 결여를 보여주는 AI 시스템이 널리 퍼지면서 갑자기 현실 세상에도 중요해졌다.
저자는 딥러닝이 AI를 지배하기 전인 1950년대부터 30년 간 AI 연구자들을 지배했던 상징적 AI 연구로 돌아가본다. 당시만 해도 인간 인식의 결정적 측면을 직관적 지식, 추상화, 비유 만들기로 보고 이를 기계 지능의 일부로 만들려 했다. 가장 유명하고 장기간 지속된 시도가 나중에 스탠포드대 AI랩 교수가 된 더글라스 레낫(Douglas Lenat)의 Cyc 프로젝트다. 그는 AI의 진정한 발전은 기계가 상식(common sense)을 획득하는 것이라고 보고 세계에 관한 방대한 사실을 수집하기로 결심했다. Cyc라는 이름은 백과사전을 뜻하는 encyclopedia의 ‘cyc’를 연상시키도록 지어진 것이다. 그러나 우리가 익숙한 백과사전과는 달리 Cyc는 인간이 갖고 있지만 쓰여지지 않은 지식(unwritten knowledge)을 수집하는 게 목적이었다. 그런 지식이란 ‘하나의 실체(entity)는 같은 시간에 하나 보다 많은 장소에 있을 수 없다’ ‘사물은 변한다’ ‘각 사람은 여성인 어머니를 갖고 있다’와 같은 것이다. Cyc는 이런 지식에 기초해 논리적 추론(logical inference)를 수행할 복잡한 알고리즘을 구축했다. 가령 내가 포틀랜드에 있다면 그때 나는 뉴욕에 있지 않다고 추론할 수 있다. 왜냐하면 나는 실체이고, 포틀랜드와 뉴욕은 장소이고, 실체는 어느 순간에 하나 보다 많은 장소에 있을 수 없기 때문이다.
인간 상식을 다 담아낼 수 있는 지식의 수는 얼마나 될까. 2015년 강의에서 레낫은 현재 1500만개의 지식을 수집했으며 이것은 우리가 필요한 것의 5%에 불과하다고 말했다. 그러나 설혹 충분한 시간과 자원이 주어진다고 해서 Cyc가 필요한 모든 지식을 수집할 수 있을까. 저자는 그 가능성을 의심한다. 상식 지식(commonsense knowledge)의 많은 부분이 잠재의식적(subconscious)이다. 우리가 뭘 알고 있는지도 모르는 지식을 어떻게 다 수집할 수 있겠는가. 게다가 상식 지식은 추상화와 비유 만들기에 의해 지배된다. 추상 및 비유의 능력은 단순한 사실의 집적이나 일반적인 논리 추론에 의해 획득될 수 없다.
●신체 없는 두뇌의 한계
딥러닝이 계속적으로 놀라운 성공을 거두자 많은 사람들이 인간 수준의 범용 AI에 도달할 날이 가까워졌다고 여기고 있다. 그러나 딥러닝이 널리 확산되면서 딥러닝 지능의 갈라진 틈(crack), 다시 말해 인간이라면 할 수 없는 실수도 드러나고 있다. 사람들은 이런 틈이 더 많은 데이터나 더 깊은 신경망에 의해 메꿔질 수 있는지, 아니면 근본적으로 중요한 무엇인가가 결여된 건 아닌지 토론하고 있다.
다시 시각 정보 처리로 돌아가 보자. 사진에서 개별적인 사물을 인식하는 것보다 사진 속 사물들의 관계가 나타내는 상황을 인식하는 것은 훨씬 더 어렵다. 위의 사진에서 우리의 직관적 물리학 지식은 오바마의 발이 저울 위에 사람의 체중을 과중 측정되게 만든다고 추론하게 해준다. 우리의 직관적 심리학 지식은 저울 위에 있는 사람이 오바마가 발을 올리고 있다는 사실을 깨닫지 못함을 알려주고 그가 기대한 것보다 체중이 더 나와 이상하다 여길 것임을 알려준다. 오바마와 주위 인물들은 오바마가 한 트릭을 즐기고 있음을 표정으로부터 알 수 있다. 그것이 오바마가 대통령이기 때문에 더 그렇다는 것을 안다. 이 즐거움을 악의가 없는 것이며 저울 위의 사람은 나중에 그 사실을 알고 웃을 것라고 기대할 수 있다. 2차원의 픽셀 숫자로 이 모든 추론을 한다는 건 불가능해 보인다.
17세기 철학자 르네 데카르트는 신체와 정신은 다른 실체이며 다른 물리적 법칙을 따른다고 주장했다. 1950년대 이래 AI 연구의 지배적 흐름은 범용 지능이 신체 없는 컴퓨터에 의해 달성될 수 있다고 여김으로써 데카르트의 테제를 암묵적으로 받아들인 셈이다. 그러나 컴퓨터는 세상과 상호 작용할 수 있는 신체가 없다는 바로 그 이유 때문에 인간 수준의 지능에 도달할 수 없다. 데스크 위에 놓여진 컴퓨터는 마치 액체 통 속에서 성장하는 두뇌처럼 범용 지능에 필요한 개념을 습득할 수 없다.
