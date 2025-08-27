日나고야 도요토미 히데요시 동상 훼손…주민들 “슬픈 일”

X(옛 트위터) 갈무리

상가 근처에는 파손된 도요토미 히데요시 동상 외에 오다 노부나가(織田信長) 동상, 도쿠가와 이에야스(德川家康) 동상이 세워져 있다고 한다. 도요토미 히데요시, 오다 노부나가, 도쿠가와 이에야스 모두 일본 전국시대 통일에 일조한 인물이다. 6년 전인 2019년에는 오다 노부나가 동상의 팔 부근이 훼손됐고, 3년 전인 2022년에는 도쿠가와 이에야스 동상이 넘어진 채로 발견된 것으로 알려졌다.