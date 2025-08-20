IAEA “北영변에 우라늄 농축시설 추정건물 신설…심각 우려”

국제원자력기구(IAEA)가 북한 영변에 우라늄 농축시설로 추정되는 건물이 신설된 사실을 파악했다고 밝혔다. 또 풍계리 핵실험장에선 추가 핵실험 준비 상태가 유지되고 있는 것으로 분석됐다.
20일 일본 요미우리신문에 따르면 IAEA는 18일 공개한 보고서를 통해 영변에서 지난해 12월 새로운 시설이 건설되기 시작해 올 5월 외부 공사가 종료됐다고 밝혔다. IAEA는 지난 1년간 위성사진과 관련 정보를 분석한 결과 이 같은 결론을 내렸다. 영변에 신설된 시설은 평양 인근 강선의 우라늄 농축시설과 유사한 것으로 알려졌다. IAEA는 북한이 영변의 신규 시설을 활용해 우라늄 농축 활동을 확대할 가능성이 있다며 “심각한 우려”를 표명했다. 또 IAEA는 향후 검증 활동을 계속 진행할 계획이다.
특히 북한 풍계리 핵실험장에선 새로운 핵실험을 위한 준비 상태가 유지되고 있는 것으로 파악됐다. IAEA는 이번 보고서를 토대로 다음 달 중순에 열리는 연례총회에서 북한 핵개발에 대해 논의할 방침이다. 요미우리신문은 “영변에는 핵무기 원료가 되는 고농축 우라늄 제조시설이 이전부터 있었다”며 “북한이 농축 시설을 신설했다면 핵 개발에 속도를 내고 있음을 보여주는 것”이라고 분석했다.
앞서 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 올 6월 IAEA 이사회에서 강선 우라늄 농축시설과 비슷한 시설이 영변에 건설되고 있다고 밝혔다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 북한 전문 웹사이트 ‘비욘드 패러렐’도 북한이 영변에 새 우라늄 농축시설로 의심되는 시설을 건설 중이라고 전했다. 또 미국의 북한 전문 매체 38노스는 8일 북한이 영변 핵단지의 5MWe(메가와트일렉트릭)급 원자로 외부를 대대적으로 보수했다고 보도했다.
올 초 김정은 북한 국무위원장은 핵물질 생산기지와 핵무기 연구소를 방문한 자리에서 “무기급 핵물질 생산 계획을 초과 수행하고 나라의 핵 방패를 강화하는 데서 획기적인 성과를 이룩해야 한다”고 말한 바 있다.
