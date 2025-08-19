美, 유학생 6000명 비자 취소…“범죄 저지르거나 테러단체 지지”

도널드 트럼프 미국 행정부가 올해만 6000명이 넘는 이들의 학생비자를 취소한 것으로 알려졌다.
18일(현지시간) 폭스뉴스 등 외신은 미 국무부가 체류 초과, 폭행, 음주 운전, 절도, 테러 지원과 같은 법 위반으로 인해 약 6000개의 비자를 취소했다고 밝혔다.
국무부 고위관계자는 성명을 통해 “트럼프 행정부에서 취소된 학생 비자는 모두 미국에 있는 동안 법을 위반했거나, 테러리즘을 제제했기 때문”이라며 “미국에 체류하는 동안 폭행 및 음주운전 기록 등 법을 어겨 비자가 취소된 건수만 약 4000건”이라고 했다.
또 200~300명은 미국 국무부가 테러 조직으로 지정한 팔레스타인 무장단체 하마스를 위해 모금 활동을 하는 등의 행위에 연루된 것으로 의심돼 비자가 취소됐다고 전했다.
다만 이들이 어떤 단체를 지지했는지에 대해선 구체적으로 밝히지 않았다.
앞서 트럼프 대통령은 지난 1월 국가안보나 공공위협, 해외 테러와 관련해 비자 절차 등을 평가하는 행정명령에 서명했다.
올해 국무부가 취소한 비자는 약 4만 건으로, 바이든 행정부 당시 같은 기간 1만6000건보다 크게 증가했다.
트럼프 2기 행정부는 지난 6월 유학생을 심사하는 새로운 기준에 지원자의 ‘온라인 활동’을 검토하는 절차를 포함하는 등 비자발급 절차를 강화하고 있다. 이는 미국 대학들이 반유대주의와 국가안보 위협을 조장한다는 이유로 외국인 유학생들의 비자 인터뷰를 중단한 후 나온 조치다.
이에 따라 비자 신청자들은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 의무적으로 ‘공개’하고 미국 안보에 위협이 되는 내용은 없는지 심사를 받고 있다. 일각에서는 이같은 지침에 대해 표현의 자유를 침해하는 조치라는 비판이 제기됐다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
