“부자니까 더 내야”…과속차량에 최대 4억원 벌금 매긴 스위스

스위스 로잔 시내에서 제한속도를 위반한 운전자가 최대 9만 스위스프랑(약 1억 5000만 원)의 벌금을 물게 됐다.
13일(현지 시간) AP통신 등에 따르면 한 운전자가 스위스 보 주(州) 로잔 시내 시속 50km 제한 구역에서 시속 77km로 주행하다가 경찰의 레이더에 적발됐다.
보 주 법원은 해당 운전자에게 1만 스위스프랑(약 1370만 원)을 우선 납부하도록 하고, 향후 3년 내 유사한 과속 위반이 적발될 경우 추가로 8만 스위스프랑(약 1억3700만 원)을 내야 한다고 판결했다.
이처럼 벌금 액수가 큰 이유는 스위스가 소득·재산 등 개인의 경제적 상황을 반영해 벌금을 산정하기 때문이다. 해당 운전자는 프랑스 국적의 자산가로, 스위스 경제 주간지 빌랑(Bilan)이 선정한 ‘스위스 300대 부호’ 명단에 이름을 올린 인물이다. 그는 수억 달러의 재산을 보유한 것으로 알려졌다.
이 운전자는 법원 판결에 이의를 제기하지 않았다. 그는 8년 전에도 과속으로 적발돼 1만 스위스프랑을 낸 전력이 있으며, 이후 2년 내 재차 위반해 6만 스위스프랑을 추가로 납부했던 것으로 전해졌다.
이번 벌금은 스위스 역대 최고 기록은 아니다. 2010년에는 한 백만장자 페라리 운전자가 장크트갈렌주(州)에서 과속하다 29만 달러(약 4억 원)의 벌금을 부과받은 사례가 있다.
재산과 소득에 따라 벌금을 차등 부과하는 제도는 스위스 뿐만 아니라 독일, 프랑스, 오스트리아, 북유럽 국가 등에서도 시행 중이다. 반면 한국은 소득 수준과 관계없이 고정액의 벌금·범칙금을 부과한다.
