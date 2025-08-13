“900억 복권 주인공은 어디에?”…당첨자 두 달째 못 찾아

호주에서 1억 호주달러(약 900억 원) 규모의 파워볼 복권 당첨자가 두 달째 나타나지 않아 관심이 집중되고 있다.
지난 12일(현지시각) 영국 데일리메일에 따르면, 지난 6월 12일 추첨된 파워볼 1517회차에서 당첨된 주인공이 두 달이 지난 지금까지도 모습을 드러내지 않았다.
■ 회원 등록 없이 판매된 ‘900억 복권’…당첨자는 어디에?
당첨 복권은 시드니 동부 교외의 본다이정션 뉴스에이전시·인터넷카페에서 회원 등록 없이 판매됐다.
이 때문에 복권 당국은 당첨자와 직접 연락할 수 없어, 매장 내부 폐쇄회로(CC)TV와 판매 기록을 대조하며 주인공을 찾고 있다.
복권 당국은 “티켓 구매 시간과 날짜에 대한 세부 정보는 당첨자 확인의 핵심 단서이므로 공개할 수 없다”며 “홈페이지에 온라인 복권 응모를 등록하면 큰 당첨이 있을 경우 추첨 직후에 바로 연락할 수 있고, 상금도 안전하게 보호된다”고 밝혔다.
이 판매점에서는 과거 100만 호주달러(약 9억 원) 당첨자가 나온 적이 있지만, 1억 호주달러(약 900억 원) 잭팟은 처음이다. 매장 직원 그레이스 마르티노는 “정기 고객 중에는 당첨자가 없다”며 “지나가던 사람이나 배낭여행객, 관광객일 수 있다”고 말했다.
■ 외국인이어도 상금 청구 가능…미등록 티켓은 구매 증거 있어야
호주 현행법상 뉴사우스웨일즈주에서는 당첨자가 추첨일로부터 6년 이내, 퀸즐랜드주는 7년 이내에 당첨금을 청구해야 한다.
빅토리아주·남호주·태즈메이니아주는 기간 제한이 없지만, 12개월 이상 수령이 지연되면 행정 수수료가 부과된다.
당첨자가 외국인이라도 상금 청구는 가능하다. 다만 본국의 과세 규정에 따라 세금이 부과될 수 있으며, 당첨금 수령을 위해 호주를 직접 방문해야 한다. 회원 등록 없이 구매한 티켓은 명확하고 반박 불가능한 구매 증거가 있어야 상금이 지급된다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0