흑곰 내쫓았다…2kg 포메라니안의 ‘결정적 한 방’ (영상)

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 8월 13일 06시 00분

집 안으로 들어온 곰을 용감하게 쫓아낸 반려견의 사연이 화제를 모으고 있다. 사진=틱톡 Kayla Kleine
집 안에 침입한 곰을 몸무게 2kg의 포메라니안이 용감하게 쫓아내 화제를 모았다.

8일(현지시간) 영국 데일리메일은 한 틱톡 사용자가 올린 영상을 인용해 “몸집이 몇 배나 큰 곰을 포메라니안이 몰아냈다”고 전했다.

“내 집에서 나가!”…2kg 포메라니안, 집에 침입한 곰 몰아내

영상은 캐나다 밴쿠버의 한 주택에서 촬영됐다. 흑곰 한 마리가 슬그머니 거실로 들어와 소파 주변을 어슬렁거리며 냄새를 맡고 있었다.

이때 ‘스카우트’라는 이름의 세 살 포메라니안이 거실로 달려와 격렬하게 짖기 시작했다.

주인 카일라가 “이리 와!”라고 외쳤지만, 스카우트는 물러서지 않았다. 온몸에 기백을 담아 곰을 향해 달려들었고, 그 기세에 눌린 곰은 꼬리를 내린 채 문 밖으로 달아났다. 스카우트는 거기서 멈추지 않고 마당 계단까지 쫓아가 끝까지 몰아냈다.

■ “곰이 목숨 건졌네”…90만 ‘좋아요’ 돌파

해당 영상은 90만 개에 달하는 ‘좋아요’를 받으며 전 세계 누리꾼들의 관심을 끌었다.

누리꾼들은 “강아지랑 곰이 서로 크기를 과소평가했다”, “계단에서 날아가는 강아지 모습이 웃기다”, “곰이 목숨 건졌다” 등의 반응을 보였다.

“내 강아지 최고”…‘스카우트’ 덕에 웃은 주인

주인 카일라는 “내 강아지는 최고다. 정말 자랑스럽다. 아주 용감했다”며 웃었다.

그는 “곰이 가끔 마을에 나타나긴 하지만 집 안에 들어온 건 처음”이라며 “앞으로는 문을 닫아둘 생각이지만, 스카우트가 언제든 집을 지킬 준비가 되어 있다는 사실이 든든하다”고 말했다.

김승현 기자 tmdgus@donga.com
