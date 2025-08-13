‘테라·루나 폭락 사태’ 권도형, 美서 사기 혐의 인정…“징역 12년 구형”

400억 달러(약 55조4200억원) 규모의 암호화폐 ‘테라·루나’ 폭락 사태를 일으킨 주범 권도형 전 테라폼랩스 대표가 미국에서 사기 혐의 2건을 인정한 가운데, 검찰이 12년 징역형을 구형했다.
12일(현지 시간) 파이낸셜타임스, 월스트리트저널에 따르면 권 씨는 이날 뉴욕 맨해튼 법정에서 “내가 한 일은 잘못됐고, 내 행동에 대해 사과드린다. 모든 책임을 지겠다”고 말하며 사기 혐의 유죄를 시인했다.
지난해 12월 몬테네그로에서 미국으로 송환된 후 무죄를 주장해 온 권 씨는 입장을 번복해 전신사기 1건과 전신사기·증권사기·상품사기 공모 1건을 인정했다.
이날 노란색 수형복을 입고 손목과 발목이 쇠사슬로 묶인 채 법정에 선 그는 1900만 달러(약 263억 2830만 원) 이상을 몰수하는 데 동의했다.
검찰에 따르면 암호화폐 폭락 사태로 인한 전 세계적 피해자는 최대 100만 명에 달한다. 검찰은 그가 유죄를 인정한 조건으로 12년 징역형을 구형했고, 나머지 혐의 7건은 취하했다.
그러나 재판부는 최대 25년형이 선고될 수 있다고 밝혔다. 또 권 씨가 미국 시민이 아닌 만큼, 유죄 판결 후 추방될 가능성이 크고, 향후 입국에 제약이 따를 수 있다고 경고했다. 권 씨에 대한 선고 공판은 12월 11일 열린다.
권 씨는 한국에서도 유사한 혐의로 재판을 앞두고 있다.
권 씨가 발행한 테라USD는 달러나 미 국채로 담보되지 않는 알고리즘 기반 스테이블코인으로, 2022년 5월 달러 연동이 무너진 뒤 루나는 며칠 만에 99% 이상 폭락했다. 이 사태는 ‘2022년 암호화폐 한파’를 촉발했고, 이후 세계 최대 거래소 중 하나였던 FTX의 붕괴로 이어졌다. FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드는 지난해 사기 혐의로 징역 25년형을 선고받았다.
