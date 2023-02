세계보건기구(WHO)는 지난 6일 새벽 튀르키예(터키) 남부에서 발생한 규모 7.8 강진으로 최대 2300만명이 영향을 받을 수 있다고 7일(현지시간) 밝혔다.AFP통신에 따르면, 아델하이트 마르샹 WHO 선임 비상대책담당관은 이날 스위스 제네바에서 열린 WHO 집행위원회에 참석해 “이번 지진으로 취약 계층 500만명을 포함해 잠재적으로 2300만명이 (피해에) 노출됐다”고 말했다.마르샹은 “튀르키예와 시리아 북서부를 중심으로 피해 지역 전체에서 민간 인프라와 보건 인프라가 손상됐다”며 “주로 시리아에서 치료받지 못한 이들이 발생할 것으로 보인다”고 전망했다.이번 지진으로 현재까지 튀르키예와 시리아에서 총 5000명이 넘는 사망자를 보고했다. 튀르키예는 영하 5도에 이르는 추위와 눈비 등 악천후 속에 2만4400명의 구조대원을 파견해 수색을 실시하고 있다고 발표했다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 현재 WHO가 피해 지역에 긴급 원조를 지원하고 있다면서 “이제는 시간과의 경쟁”이라고 강조했다.테워드로스 사무총장은 “우리는 비상 물자를 동원하고 있으며 가장 취약한 이들에게 필수적인 의료 서비스를 제공하기 위해 WHO 응급 의료팀 네트워크를 활성화했다”고 설명했다.(서울=뉴스1)