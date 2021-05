바이든, 北 만남 전제로 ‘비핵화 약속’…“바라는 전부 주지 않아”

조 바이든 미국 대통령은 비핵화 약속이 선행돼야 김정은 북한 국무위원장을 만나겠다고 밝혔다.21일(현지시간) 오후 백악관 이스트룸에서 문재인 대통령과 한미 정상회담을 가진 바이든 대통령은 생중계 공동 기자회견에서 “특정 전제 조건이 없으면 김 위원장을 만나지 않겠다고 했는데 그 조건이 무엇이냐”는 질문을 받았다.바이든 대통령은 김 위원장이 비핵화 의지를 보여주는 약속을 해야 한다는 취지로 답했다.이어 “최근 과거에 행해졌던 일을 하지 않겠다(I would not do what had been done in the recent past)”고 말했다.구체적으로 도널드 트럼프 전 대통령을 언급하진 않았지만, 김 위원장과 3차례 만난 트럼프 전 대통령의 길을 따르지 않겠다는 의지로 풀이된다. 트럼프 전 대통령은 2차례의 북미 정상회담에 이어 남·북·미 3자 정상이 모두 참여한 판문점 회동에도 불구하고 북한 비핵화 돌파구를 마련하지 못했다는 평가를 받는다.바이든 대통령은 “그(김 위원장)가 바라는 걸 전부 주지 않겠다”고 말했다.그러면서 “적법국가로 국제사회에서 인정받고, 그가 전혀 진지하지 않은 것에 대해 더 진지하게 보이도록 하는 방향으로 움직이게 하는 것”을 용인하지 않겠다고 덧붙였다.바이든 대통령은 “우리가 어떻게 진행할지 윤곽이 잡히지 않는 한 만나지 않겠다”고 말했다.아울러 바이든 대통령은 “한반도의 완전한 비핵화가 우리의 목표”라고 말했다. 바이든 대통령은 북한 비핵화에 “환상을 갖고 있지 않다”며 “지난 4개 행정부가 이 목표를 달성하지 못했다. 이것은 믿을 수 없을 정도로 (실현이) 어려운 목표”라고 밝혔다.[서울=뉴시스]