라이즈, ‘두 유어 댄스’ SNS 챌린지 흥행 열풍…틱톡 누적 1억뷰 돌파

그룹 라이즈(RIIZE)의 신곡 ‘두 유어 댄스’(Do your dance)가 사회관계망서비스(SNS)를 휩쓸고 있다.
라이즈(쇼타로, 은석, 성찬, 원빈, 소희, 앤톤)이 지난달 15일 발매한 미니 2집의 타이틀곡 ‘두 유어 댄스’의 흥행이 숏폼을 중심으로 거세다.
4일 기준 ‘두 유어 댄스’ 관련 틱톡 콘텐츠 누적 조회수 1억뷰를 돌파했으며, 유튜브 쇼츠에서도 해당 음원을 사용한 콘텐츠가 3000건을 넘어섰다.
안무 관련 숏폼에서 나아가 라이즈는 어떤 상황이든 프로페셔널한 태도를 장착한다는 ‘라이크 어 프로’(Like a pro) 콘셉트 아래, 음악 방송 1위 세리머니를 포함한 활동 비하인드를 유쾌하게 보여줬으며, 동방신기 최강창민, 엑소 찬열·카이, NCT 위시, 하츠투하츠 카르멘·예온, 박명수, 정준하, 양세찬을 비롯한 여러 아티스트와도 ‘두 유어 댄스’ 댄스 챌린지를 함께해 화제를 모았다.
이외에도 음악 팬들은 ‘헤드, 힙스, 숄더스, 토스’(Head, hips, shoulders, toes) 노랫말에 따라 아웃핏을 체크하는 OOTD 버전, 월드컵 시즌을 맞아 축구공을 트래핑하는 버전 등 개성 넘치는 챌린지 역시 인기를 끌고 있다.
한편 라이즈의 미니 2집 ‘투’는 세상에 더 알리고 싶은 자신들의 모습을 다양하게 담아냈다.
타이틀곡 ‘두 유어 댄스’는 힙합 비트와 일렉트로닉 팝 사운드가 결합된 업템포 댄스 곡으로, 곡 전체의 분위기를 압도하는 강렬한 디스토션 808 베이스와 무심한 듯 쿨하게 반복되는 후렴구의 대비가 매력을 더했다.
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