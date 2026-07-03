이소라, 신곡 MV 티저 공개…7년 만의 컴백 기대감 고조

가수 이소라가 베일에 싸여 있던 신곡의 티저 영상을 전격 공개하며 독보적인 감성의 귀환을 알렸다.
이소라는 3일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 새 싱글 ‘너의 얼굴 다 잊을게(서머 브리즈)’(Summer Breeze)의 뮤직비디오 티저 영상을 게재해 음악 팬들의 이목을 집중시켰다.
공개된 티저 영상은 자욱한 안개와 연기 속에서 서서히 모습을 드러내는 이소라의 실루엣으로 시작된다. 이소라는 홀로 나무 의자에 앉아 마이크를 쥔 채 노래에 몰입하고 있으며, 주위를 둘러싼 은은한 조명이 신비로우면서도 아늑한 무대를 연출해 시선을 사로잡았다. 특히 아이보리 블라우스와 블랙 롱스커트를 매치해 절제되면서도 우아한 아우라를 발산한 이소라는, 지그시 눈을 감은 채 곡이 가진 쓸쓸하고 짙은 분위기를 고스란히 전달했다.
이와 함께 베일을 벗은 신곡의 음원 일부 역시 리스너들의 귀를 단번에 사로잡았다. 이소라 특유의 섬세하고 깊은 음색이 몽환적인 멜로디, 풍성한 스트링 사운드와 완벽하게 어우러지며 짧은 분량임에도 불구하고 가슴 먹먹한 여운을 남겼다. 영상 후반부에는 실루엣이 암전 속으로 사라진 후 신곡 제목이 강렬하게 새겨지며 완곡에 대한 대중의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.
독보적인 음색과 깊은 울림으로 위로를 전해온 이소라가 약 7년 만에 발표하는 신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게(서머 브리즈)’는 오는 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.
한편 이소라는 지난 1992년 데뷔한 레전드 싱어로, ‘바람이 분다’ ‘제발’ ‘청혼’ ‘처음 느낌 그대로’ ‘난 행복해’ 등 히트곡을 내며 사랑받았다.
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