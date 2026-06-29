트레저 힙합, 바로 이겁니다! [전효진의 사심픽]

  • 동아닷컴

글자크기 설정

타이틀곡을 제외하고는 팬들만 아는 ‘그 노래’가 되기 일쑤인 수록곡. 이대로 묻히기 아까운 ‘K팝 명곡’을 매달 추천하는 코너.

트레저

이즈나·온앤오프·에이티즈(왼쪽 위부터 시계방향)

이즈나·온앤오프·에이티즈(왼쪽 위부터 시계방향)

에스파·피프티피프티·미야오(왼쪽 위부터 시계방향)

에스파·피프티피프티·미야오(왼쪽 위부터 시계방향)

다음
이전
이즈나·온앤오프·에이티즈(왼쪽 위부터 시계방향)
에스파·피프티피프티·미야오(왼쪽 위부터 시계방향)
-5월29일부터 6월26일까지 발매된 앨범을 기준으로 하며 배열은 발매일 순입니다-

◆ 에스파 정규 2집 ‘LEMONADE’ : Camouflage

- 필승 청량스파. 청량함을 머금은 에스파표 쇠맛은 언제나 오묘한 따스함을 준다. 추천하는 ‘Camouflage’처럼. 몽환적이고 세련된 신스가 돋보이는 이 곡은 자신을 지키기 위해 진심을 가린 채 또 다른 모습으로 살아가는 나를 ‘Camouflage’로 은유, 가사마저 온기를 전하며 포옥 안아주고 싶어진다.

◆ 트레저 미니 4집 [NEW WAV] : ZOOM ZOOM, 난리나 (NALLY-NA) (HYUNHAYO), DANGER

- 이거죠, 이겁니다. YG가, 트레저가 만들어 온 아는 맛 힙합 맛 진짜 맛있다. 브레이크 없이 질주하는 ‘ZOOM ZOOM’부터, 시작부터 끝까지 에너지를 분출하는 ‘난리나’, 묵직하고 웅장하면서도 긴장감 있는 ‘DANGER’까지 비트 멜로디 플로우와 보컬 등이 빈틈없는 이달의 수작이다.

◆ 피프티피프티 미니 4집 [Imperfect-I‘mperfect] : Genie Magic

- 몸과 마음의 정화. 동심으로 돌아간 듯한 수록곡 ‘지니 매직’은 그룹이 지닌 특유의 맑은 매력을 더욱 짙게 한다. 밝고 가벼우면서도 리듬감 있는 전개가 시원하게 뻗어나가 말미에는 벅차오르는 감정을 선사한다.

◆ 미야오 미니 2집 [BITE NOW] : Favorite song

- 취향 파괴. 어쿠스틱 기타 리프와 미야오의 음색이 시너지를 낸 트랙이다. 제목처럼 듣자마자 취향을 타지 않는 만인의 ‘Favorite song’에 등극할 것.

◆ 이즈나 미니 3집 [SET THE TEMPO] : R.I.P., LEAN ON ME

- 폼 최고. 비주얼, 음악적으로 가장 좋은 폼을 보여주고 있는 요즘이다. 팝 록(Pop Rock)인 ‘R.I.P.’로 강렬한 선언적 메시지를 줬다면, ‘LEAN ON ME’로 담아낸 신스팝과 멤버들의 곡 소화력은 ‘함께’라는 위로를 전한다.

◆ 온앤오프 정규 2집 Part.2 [ONF:MY SELF] : Escape, Once In a Red Moon

- 명곡 맛집 이전 OPEN. 거취를 옮겨도 온앤오프는 온앤오프였다. 믿고 듣는 브랜드를 함께 만든 ‘황버지’ 황현PD와의 만남은 신보에서도 높은 완성도로 이어졌다. 현 시점, 가장 K팝다운 K팝을 하는 그룹이랄까. 추천하는 ‘Escape’와 ‘Once In a Red Moon’은 질주하고 고조되는 감각을 깨우면서도 멜로디 라인을 정교하게 살려 따라 부를 수 있는 잔음을 남긴다.

◆ 에이티즈 미니 14집 [GOLDEN HOUR : Part.5] : Body

- ‘돌판 하이닉스’의 노련함. 에이티즈는 데뷔했을 때부터 사심픽이 꾸준히 언급한 ’되는 주식‘이었고, 9년차인 올해까지 우상향을 그리며 이제는 K팝 대표 우량주로 자리했다. 오직 고퀄리티 노래와 퍼포먼스만으로. 그룹의 황금기, 그 5번째 앨범은 에이티즈의 확장이다. 내달리기만 하지 않고 장르 면에서도 여유를 가지며 다양한 시도를 했다. 그중 추천하는 ‘Body’에선 곡을 끌어가는 기술과 노련함이 돋보인다. 서로의 체온과 촉감이 선명하게 남은 기억을 R&B로 풀어냈고 적당히 시원한 여름밤의 온도 같다.

전효진 기자 jhj@donga.com
#에스파#트레저#피프티피프티#미야오#이즈나#온앤오프#에이티즈