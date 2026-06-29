트레저 힙합, 바로 이겁니다! [전효진의 사심픽]

타이틀곡을 제외하고는 팬들만 아는 ‘그 노래’가 되기 일쑤인 수록곡. 이대로 묻히기 아까운 ‘K팝 명곡’을 매달 추천하는 코너.
트레저
이즈나·온앤오프·에이티즈(왼쪽 위부터 시계방향)
에스파·피프티피프티·미야오(왼쪽 위부터 시계방향)
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-5월29일부터 6월26일까지 발매된 앨범을 기준으로 하며 배열은 발매일 순입니다-
◆ 에스파 정규 2집 ‘LEMONADE’ : Camouflage
- 필승 청량스파. 청량함을 머금은 에스파표 쇠맛은 언제나 오묘한 따스함을 준다. 추천하는 ‘Camouflage’처럼. 몽환적이고 세련된 신스가 돋보이는 이 곡은 자신을 지키기 위해 진심을 가린 채 또 다른 모습으로 살아가는 나를 ‘Camouflage’로 은유, 가사마저 온기를 전하며 포옥 안아주고 싶어진다. ◆ 트레저 미니 4집 [NEW WAV] : ZOOM ZOOM, 난리나 (NALLY-NA) (HYUNHAYO), DANGER
- 이거죠, 이겁니다. YG가, 트레저가 만들어 온 아는 맛 힙합 맛 진짜 맛있다. 브레이크 없이 질주하는 ‘ZOOM ZOOM’부터, 시작부터 끝까지 에너지를 분출하는 ‘난리나’, 묵직하고 웅장하면서도 긴장감 있는 ‘DANGER’까지 비트 멜로디 플로우와 보컬 등이 빈틈없는 이달의 수작이다.
◆ 피프티피프티 미니 4집 [Imperfect-I‘mperfect] : Genie Magic
- 몸과 마음의 정화. 동심으로 돌아간 듯한 수록곡 ‘지니 매직’은 그룹이 지닌 특유의 맑은 매력을 더욱 짙게 한다. 밝고 가벼우면서도 리듬감 있는 전개가 시원하게 뻗어나가 말미에는 벅차오르는 감정을 선사한다.
◆ 미야오 미니 2집 [BITE NOW] : Favorite song
- 취향 파괴. 어쿠스틱 기타 리프와 미야오의 음색이 시너지를 낸 트랙이다. 제목처럼 듣자마자 취향을 타지 않는 만인의 ‘Favorite song’에 등극할 것. ◆ 이즈나 미니 3집 [SET THE TEMPO] : R.I.P., LEAN ON ME
- 폼 최고. 비주얼, 음악적으로 가장 좋은 폼을 보여주고 있는 요즘이다. 팝 록(Pop Rock)인 ‘R.I.P.’로 강렬한 선언적 메시지를 줬다면, ‘LEAN ON ME’로 담아낸 신스팝과 멤버들의 곡 소화력은 ‘함께’라는 위로를 전한다.
◆ 온앤오프 정규 2집 Part.2 [ONF:MY SELF] : Escape, Once In a Red Moon
- 명곡 맛집 이전 OPEN. 거취를 옮겨도 온앤오프는 온앤오프였다. 믿고 듣는 브랜드를 함께 만든 ‘황버지’ 황현PD와의 만남은 신보에서도 높은 완성도로 이어졌다. 현 시점, 가장 K팝다운 K팝을 하는 그룹이랄까. 추천하는 ‘Escape’와 ‘Once In a Red Moon’은 질주하고 고조되는 감각을 깨우면서도 멜로디 라인을 정교하게 살려 따라 부를 수 있는 잔음을 남긴다.
◆ 에이티즈 미니 14집 [GOLDEN HOUR : Part.5] : Body
- ‘돌판 하이닉스’의 노련함. 에이티즈는 데뷔했을 때부터 사심픽이 꾸준히 언급한 ’되는 주식‘이었고, 9년차인 올해까지 우상향을 그리며 이제는 K팝 대표 우량주로 자리했다. 오직 고퀄리티 노래와 퍼포먼스만으로. 그룹의 황금기, 그 5번째 앨범은 에이티즈의 확장이다. 내달리기만 하지 않고 장르 면에서도 여유를 가지며 다양한 시도를 했다. 그중 추천하는 ‘Body’에선 곡을 끌어가는 기술과 노련함이 돋보인다. 서로의 체온과 촉감이 선명하게 남은 기억을 R&B로 풀어냈고 적당히 시원한 여름밤의 온도 같다.