에스파, 컴백 예열 완료…중독성 강한 일렉트로닉 ‘레모네이드’

소속사 에스엠엔터테인먼트는 에스파가 오는 5월 29일 정규 2집 ‘레모네이드’(LEMONADE)를 발매하고 본격적인 활동에 나선다고 밝혔다.
이번 음반에는 동명의 타이틀곡을 포함해 선공개곡 ‘WDA’(Feat. 지드래곤)와 타이틀곡의 피처링 버전 등 에스파의 폭넓은 스펙트럼을 증명하는 다채로운 장르의 총 11곡이 수록됐다.
타이틀곡 ‘레모네이드’는 트렌디하고 묵직한 신스 베이스 사운드가 주를 이루는 일렉트로닉 댄스 장르의 곡이다. ‘삶이 네게 레몬을 준다면 레모네이드를 만들어라’라는 서양 속담에서 영감을 얻은 노랫말이 특징으로, 어떤 역경과 고난이 찾아와도 이를 도약의 기회로 바꾸겠다는 긍정적인 메시지를 위트 있게 담아냈다. 아울러 위기마저 즐기는 쿨한 애티튜드를 통해 에스파 세계관의 새로운 시즌이 시작됨을 암시한다.
앞서 에스파는 선공개곡 ‘WDA’ 활동 당시 어둡고 압도적인 비주얼의 티저와 힙합 베이스의 강렬한 퍼포먼스를 선보이며 초월적인 존재감을 각인시킨 바 있다. 반면 이번 타이틀곡 ‘레모네이드’에서는 이전의 다크한 무드와는 180도 다른 반전 비주얼과 색다른 매력을 보여줄 예정이어서 글로벌 팬들의 기대감이 고조되고 있다.
에스파의 정규 2집 ‘레모네이드’는 5월 29일 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전곡 음원이 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.
한편 에스파는 지난 2020년 데뷔했으며 ‘넥스트 레벨’ ‘위플래시’ ‘슈퍼노바’ 등 히트곡을 냈다.
댓글 0