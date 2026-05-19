李-다카이치 “한일, LNG·원유 협력 강화…비축정보 공유 심화”

안동서 정상회담 후 공동언론 발표
李 “중동 평화-안정 조속 회복 공감
한미일 협력 중요…한중일 공통이익 모색도
조세이 탄광 유해 DNA 감정도 합의”
다카이치 “북한 핵미사일 대응 논의”
“다음엔 온천으로 할까요?” 李 다시 초청
이재명 대통령이 19일 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖고 “양국은 핵심 에너지원인 LNG(액화천연가스) 및 원유 분야의 협력을 한층 강화하기로 했다”고 말했다. 다카이치 총리는 “북한 핵미사일 문제를 논의했다”며 “일본, 한국, 미국이 긴밀히 연계해 대응해 나갈 것을 다시 확인했다”고 했다.
이 대통령은 이날 경북 안동의 한 호텔에서 다카이치 총리와 정상회담 후 공동언론 발표를 통해 “최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 대해 공감했다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “오늘 회담에서 저와 다카이치 총리님은 그간의 셔틀외교를 통해 쌓아온 신뢰를 바탕으로, 급변하는 국제정세에 공동 대응하기 위한 전략적 파트너로서 다양한 현안을 허심탄회하게 논의했다”고 했다.
이어 “나아가, 중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복되어야 한다는 점에도 뜻을 함께했다”고 했다. 그러면서 양국 간 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다고 밝혔다.
이 대통령은 “다카이치 총리님께서는 한일 양국이 긴밀히 공조하여 공급망 위기를 겪는 여타 아시아 국가들과의 자원 공급망 협력도 심화해 나갈 것을 제안해 주셨다”며 “저는 공감을 표하고, 적극 동참하겠다는 뜻을 밝혔다”고 강조했다.
양국은 핵심 에너지원인 LNG 및 원유 분야의 협력도 한층 강화하기로 했다.
이 대통령은 “3월 체결된 ‘LNG 수급협력 협약서’를 바탕으로 양국 간 LNG 협력을 확대하는 한편 원유 수급 및 비축과 관련한 정보공유와 소통 채널 또한 심화해 나가기로 했다”고 설명했다.
한일·한미일 협력의 중요성도 재확인했다.
이 대통령은 “국제정세가 급변하는 가운데, 역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 협력의 중요성도 재확인했다”면서 “이러한 맥락에서 최근 한일 안보정책협의회가 최초로 차관급으로 격상되어 개최된 것을 매우 의미 있는 진전으로 평가했다”고 했다. 또 “역내의 진정한 평화와 안정을 위해서는 한중일 3국이 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것이 중요하다고 강조했다”고 부연했다.
양국은 한반도 정세에 대해서도 심도 있는 의견을 나눴다. 이 대통령은 “남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 ‘싸울 필요가 없는 평화의 한반도’를 구축하겠다는 우리 정부의 입장을 설명했다”고 전했다.
이 대통령에 이어 발언한 다카이치 총리는 “아름다운 자연에 둘러싸인 안동을 방문할 수 있게 된 것을 매우 기쁘게 생각하는 동시에 대통령님의 배려에 다시 한 번 감사의 말씀을 드린다”고 화담했다.
다카이치 총리는 “북한 핵미사일 문제를 포함한 북한 대응에 대해 논의했다”며 “일한, 일한미가 긴밀히 연계해서 대응해 나갈 것을 다시 한 번 확인했다”고 말했다. 그는 “안보, 경제를 포함한 3개국 간의 구체적인 협력을 지속 및 강화하기 위해 더욱더 긴밀히 정보를 공유하고 협력해 나간다는 뜻을 확인했다”고도 했다.
호르무즈 해협 관련해선 “중동 정세도 포함한 인도태평양 지역 정세에 대해 진솔한 의견 교환을 했다”며 “호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 항행의 확보를 포함한사태 진전을 도모하기 위해 각자가 계속해서 노력해 나가기로 뜻을 같이 했다”고 밝혔다.
다카이치 총리는 “최근의 국제정세를 봤을 때 핵심 광물을 포함한 일한 간의 공급망 협력은 중요하다”며 “지난 3월에 양국 간에 작성된 각서를 확인하고 적극적으로 협력을 추진해 나갈 것을 확인했다”고 밝혔다.
이 대통령이 언급한 에너지 문제에 대해 다카이치 총리도 “대통령님과 저는 지난달 발표된 파워 아시아 하에 인도태평양 지역의 비축 강화를 포함한 에너지 공급 강인화 및 원유, 석유 제품 및 LNG의 상호 융통 스와프 거래를 포함한 일한 양국의 에너지 안보 강화의 두 가지를 중심 축으로 하는 일한 협력을 시작하고 구체적인 행동을 공동으로 검토해 나가기로 뜻을 같이 한 것을 환영한다”고 말했다.
발언 말미에 다카이치 총리는 이 대통령을 다시 일본으로 초대했다.
다카이치 총리는 “(양국에) 다행스럽게도 시차도 없다”며 “그래서 어려운 일이 생기면, 그리고 각국과의 관계에서, 외국과의 관계에서 고민이 되는 부분이 있으면 자주 전화통화를 하자라는 약속을 이번에 했다”고 했다.
이어 “다음에는 일본에 오실 것”이라며 “온천으로 할까요, 어디로 갈까요. 정말 기대가 많이 된다”고 했다. 그러면서 “아름다운 곳으로 모시도록 하겠다”고 끝맺었다.
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