나홍진 ‘호프’, 기립 박수 7분…10년 기다린 보람 있었다

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  • 입력 2026년 5월 18일 10시 07분

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제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 나홍진 감독과 배우 정호연, 황정민, 조인성 등 출연진이 관객들에게 인사하고 있다. 2026.5.18 뉴스1
제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 나홍진 감독과 배우 정호연, 황정민, 조인성 등 출연진이 관객들에게 인사하고 있다. 2026.5.18 뉴스1
나홍진 감독의 ‘호프’가 제79회 칸 국제영화제(칸 영화제)에서 약 7분간 기립박수를 받았다.

17일 오후 9시 30분(현지시각, 한국 시각 18일 오전 4시 30분) 프랑스 칸 팔레 데 페스티발에서 열린 공식 상영회를 통해 ‘호프’가 베일을 벗었다.

2시간 40분이라는 긴 상영시간을 거친 관객들은 엔딩 크레디트가 올라가자 기립박수를 치며 나홍진 감독을 비롯한 황정민, 조인성, 정호연, 마이클 패스빈더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등을 응원했다.

박수 소리가 약 4~5분 이어졌을 때 나홍진 감독에게 마이크가 전달됐다. 나 감독은 “이렇게 긴 시간 끝까지 자리를 지키시고 관람해 주셔서 진심으로 감사하다”며 “시작부터 지금까지 수년 동안 함께 해온 동료들, 팀들, 우리 배우분들 나머지 우리 여러분들께 진심으로 감사의 말씀 드린다”고 인사했다.

제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 열린 17일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장에서 나홍진 감독과 배우 황정민, 조인성, 정호연 등 출연진이 관객들의 박수에 화답하고 있다. 2026.5.18 뉴스1
제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 열린 17일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장에서 나홍진 감독과 배우 황정민, 조인성, 정호연 등 출연진이 관객들의 박수에 화답하고 있다. 2026.5.18 뉴스1


‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민 분)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 그린 작품이다. SF와 액션, 스릴러 장르를 아우르는 이 영화는 황정민, 조인성, 정호연 등 우리나라 배우들은 물론, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 외국 스타들도 출연한 글로벌한 작품이다.

제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 나홍진 감독이 서 있다. 2026.5.18 뉴스1
제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 나홍진 감독이 서 있다. 2026.5.18 뉴스1


나홍진 감독은 영화 ‘추격자’(2008)로 제61회 칸 영화제 비경쟁 부문에 처음 초대를 받았다. 이후 ‘황해’(2011)로 제64회 칸 영화제의 주목할만한 시선, ‘곡성’(2016)으로 제69회 칸 영화제 비경쟁 부문에 초청됐다. 특히 ‘곡성’은 미스터리하면서도 서스펜스 높은 전개로 호평을 받았으며, 글로벌 흥행 수익 4985만 1770 달러(740억 7973만 원)을 거두는 등 그해의 가장 인상적인 한국 영화 중 하나로서 주목받았다.

이번 영화 ‘호프’는 나홍진 감독이 ‘곡성’ 이후 10년 만에 내놓는 신작이다.

(칸=뉴스1)

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