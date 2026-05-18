취약층 지원 ‘그냥드림’ 158개 시군구로 확대

취약계층에게 먹거리 등을 지원하는 ‘그냥드림’ 사업이 18일부터 전국 158개 시군구에서 확대 시행된다.
보건복지부는 18일부터 전국 158개 시군구, 280개 사업장에서 그냥드림 본사업을 시행한다고 17일 밝혔다. 그냥드림은 경제적 어려움을 겪는 국민에게 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 먹거리와 생필품을 지원하는 사업이다. 반복해서 방문하거나 위기 징후가 보이면 상담을 통해 복지 서비스에 연계한다. 이재명 대통령이 2021년 경기도지사 시절 도입했던 ‘경기 먹거리 그냥드림 코너’를 중앙정부 사업으로 확장한 것이다.
지난해 12월 시범사업으로 시작된 그냥드림은 지난달 말 기준 68개 시군구, 129개 사업장에서 운영하고 있다. 이 기간 총 9만7926명에게 물품을 지원했다. 이 중 1만255명은 읍면동 행정복지센터로 연계돼 심층 상담과 추가 지원을 받았고, 복지 사각지대에 놓여 있던 1553가구를 발굴했다.
정부는 그냥드림을 통한 취약계층 지원을 더 강화할 계획이다. 경찰이 활동 중 도움이 필요한 취약계층을 발견하면 인근 그냥드림 사업장으로 안내한다. 하반기(7∼12월)부터는 건강 취약자를 위해 당분을 줄인 식품과 씹기 편한 음식 등도 지원된다. 지원 물품이 즉석밥과 라면 등으로 한정돼 있다는 지적을 반영한 조치다.
정부는 올해 안에 그냥드림 사업장을 전국 229개 시군구, 300곳 이상으로 확대할 방침이다. 청와대 강유정 수석대변인은 이날 브리핑에서 “그냥드림은 목숨을 살리는 복지의 대표적 정책”이라며 “정말 어려운 사람의 생존권을 보장하는 정책인 만큼 사업 취지를 현장에서 잘 살려야 한다는 것이 이 대통령의 뜻”이라고 말했다.
댓글 0