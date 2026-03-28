‘케데헌’ OST ‘골든’, 그래미·오스카 이어 아이하트라디오 수상

넷플릭스 오리지널 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’(Golden)이 아이하트라디오 수상의 영예를 안았다.
지난 26일(이하 현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 개최된 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈’(iHeart Radio Music Awards 2026)에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든’이 ‘올해의 K팝 노래’ 부문을 수상했다.
‘아이하트라디오 뮤직 어워즈’는 미국 최대의 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 2014년부터 주최하는 시상식으로, 한 해 동안 아이하트라디오 방송국과 애플리케이션에서 가장 많이 재생된 노래와 아티스트 등을 선정해 시상한다. ‘골든’은 해당 시상식에서 올해의 K팝 노래로 선정되며 2025년을 강타하며 돌풍을 일으킨 초대형 신드롬을 입증했다.
글로벌 차트를 장악한 ‘골든’은 각종 권위 있는 시상식에서 그 영향력을 인정받았다. 제83회 골든글로브어워즈에서 최우수 주제가상을 수상했고, 제68회 그래미 어워즈에서도 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’를 수상하며 K팝 최초 수상작이라는 대기록을 달성한 바 있다.
이뿐만 아니라 지난 15일 미국 로스앤젤레스에서 개최된 ‘제98회 아카데미 시상식(오스카)’에서도 베스트 오리지널 송을 수상하며 K팝 역사에서 전대미문의 기록을 작성했다.
더블랙레이블의 수장 테디를 중심으로 24(트웬티포), IDO(아이디오)등 K팝의 흐름을 주도한 프로듀서진이 참여해 화제를 모은 ‘골든’은 전 세계적인 인기를 끌며 K팝의 글로벌 위상을 드높였다. 이들 프로듀서진은 물론 빈스, 쿠시, 대니정 등이 합세해 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주요 OST인 ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done), ’소다 팝‘(Soda Pop), ’유어 아이돌‘(Your Idol)을 함께 프로듀싱하며 영화의 흥행을 함께 이끌었다.
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