하츠투하츠, 상승세 제대로

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 새 싱글 ‘RUDE!’(루드!)로 음원 차트 최상위권 안착에 이어 음악방송 1위를 차지했다.
하츠투하츠는 지난 5일 Mnet ‘엠카운트다운’에서 신곡 ‘RUDE!’로 1위에 올랐으며, 멜론 TOP100 3위 및 HOT100 1위 피크, 일간 4위 등 음원 차트 최상위권에 안착해 커리어 하이를 경신한 데 이어 음악방송 정상까지 밟아 눈길을 끌었다.
이에 하츠투하츠는 “팬분들이 ‘RUDE!’를 많이 사랑해 주시고 응원해 주신 덕분에 이렇게 행복한 순간을 만들 수 있었다. 멤버들 모두 진심으로 아끼는 곡이 많은 분들의 사랑을 받아서 정말 기쁘다. 앞으로 더 성장하고 높이 올라가는 하츠투하츠가 되겠다”라는 소감으로 팬들에게 감사의 인사를 전했다.
또 하츠투하츠는 ‘RUDE!’로 세계 최대 음악 플랫폼 스포티파이 한국 데일리 톱 송 차트 1위, 국내 유튜브 인기 급상승 음악 1위, 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 신곡 차트, 유행 지수 차트, K팝 주간 차트 1위, 애플뮤직 한국 TOP100 1위와 글로벌 TOP100 27위, 빌보드 글로벌 200 80위, 글로벌(미국 제외) 37위, 월드 디지털 송 세일즈 10위 등을 기록하며 국내외 음악 팬들의 뜨거운 반응을 실감케 했다.
하츠투하츠는 오늘(6일) KBS Cool FM ‘박명수의 라디오쇼’와 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연하며, 내일(7일) MBC ‘쇼! 음악중심’, 8일 SBS ‘인기가요’에서도 신곡 ‘RUDE!’ 무대를 펼친다.
