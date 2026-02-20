드래곤포니, 청춘 에너지 ‘런런런’

밴드 드래곤포니(Dragon Pony/안태규, 편성현, 권세혁, 고강훈)가 세 번째 EP ‘RUN RUN RUN(런런런)’의 Stands 버전 콘셉트 사진을 공개했다.
사진 속 드래곤포니는 텅 빈 스타디움 관중석에 나란히 앉아 있는 모습이다. 레더 소재 바시티 재킷을 맞춰 입은 네 멤버는 단단한 눈빛으로 카메라를 응시하며 절제된 카리스마를 과시했다.
계단식으로 각자의 좌석에 위치한 멤버들의 표정에는 곧 시작될 질주를 예고하듯 결연함이 감돈다. 정적인 분위기 속 드래곤포니는 청춘이 지닌 응축된 에너지를 표현하며 궁금증을 더했다. ‘RUN RUN RUN’은 드래곤포니가 지난해 7월 발매한 디지털 싱글 ‘지구소년’ 이후 약 8개월 만에 내놓는 새 앨범이다. 매 컴백 불완전한 청춘의 성장 궤적을 음악으로 풀어낸 드래곤포니는 이번 EP를 통해 더욱 또렷해진 음악적 정체성과 색채를 각인시킬 것으로 기대된다.
드래곤포니의 세 번째 EP ‘RUN RUN RUN’은 오는 3월 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
