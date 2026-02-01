투어스 신유, 남자병 초기 인정…“맥주 광고 꿈”

13일 유튜브 채널 ‘혜리’의 콘텐츠 ‘혤스클럽’에서는 그룹 투어스의 신유와 도훈이 게스트로 함께했다.
이날 혜리가 남자 아이돌에게 찾아오는 ‘남자병’을 언급하며 신유에게 남자병이 최대한 늦게 왔으면 좋겠다는 팬들의 바람을 전했다. 그러자 신유가 “솔직히 온 것 같다”라고 인정하며 “완전 초기, 잡을 수 있다, 걱정 안 하셔도 된다”라고 해명해 웃음을 자아냈다. 이어 신유는 “괜히 운동하고 싶고, 무게 치고 싶고, 딱 붙는 옷 입고 싶다”라며 “수염도 살짝 길러볼까?”라고 너스레를 떨기도.
‘혤스클럽’ 100회에 출연해 술을 마시겠다고 약속한 투어스 신유와 도훈. 특히 신유가 “맥주는 주량을 치지 않을 정도”라며 맥주를 많이 먹을 수 있다고 고백해 시선을 모았다. 더불어 신유는 술 광고가 꿈이라며 맥주 광고를 통해 이미지 변신을 하고 싶다고 밝혔다.
한편 도훈은 ‘아샷추’(아이스티에 샷 추가)를 향한 애정을 드러내며 카페 광고가 들어온다면 잘할 수 있다고 자신해 눈길을 끌었다. (서울=뉴스1)
