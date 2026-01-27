트레저, 데뷔 2000일 깜짝 선물

그룹 트레저가 데뷔 2000일을 기념해 그동안 동행해준 팬들을 위한 선물을 깜짝 공개했다.
소속사 YG엔터테인먼트는 27일 공식 SNS를 통해 TREASURE - ‘BETTER THAN ME’ SPECIAL FILM을 게재했다. 트레저 미니 3집 [LOVE PULSE] 마지막 트랙인 ‘BETTER THAN ME’ 음원에 멤버들의 포근한 매력을 고스란히 담아낸 영상이다.
지훈을 중심으로 전개되는 스토리라인, 클래식한 스타일링으로 완성된 트레저의 성숙한 비주얼이 인상적이다. 멤버들은 깊은 눈빛, 담담한 표정 등 곡의 따스한 분위기를 극대화하는 섬세한 표현력으로 감탄을 자아냈다.
스페셜 필름임에도 뮤직비디오 못지않은 감각적인 시네마틱 연출 역시 눈길을 끌었다. 화사한 봄날과 눈 내리는 겨울 풍경의 대비는 물론 도심, 공원, 경기장, 미술관, 레코드숍 등 다양한 공간에 녹아든 멤버들의 모습이 눈을 즐겁게 했다. 데뷔 2000일에 맞춰 예고 없이 선보인 영상인 만큼 전세계 트레저 메이커(팬덤명)로부터 뜨거운 반응을 얻고 있다. YG 측은 “팬들을 향한 고마움을 담아 멤버들과 준비한 영상에 큰 성원 보내주셔서 감사하다. 현재 다음 앨범 작업에 열중하고 있으니 곧 좋은 음악으로 돌아올 것”이라고 전했다.
트레저는 14개 도시, 27회 규모의 ‘2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]’을 전개 중이다. 오는 2월 10일, 11일 수만 명을 수용하는 일본의 대형 공연장인 교세라 돔 오사카에서 일본 투어의 피날레를 장식한다. 3월부터는 마카오를 시작으로 아시아 팬들과 교감을 이어갈 예정이다.
