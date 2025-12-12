한지은 ‘서울국제영화대상’ 여우조연상…“값지고 소중한 상 감사”

한지은은 지난 10일 서울 용산 드래곤 시티 호텔 한라홀에서 진행된 ‘2025 서울국제영화대상’ 시상식에서 영화 ‘히트맨2’로 여우조연상을 수상했다.
‘2025 서울국제영화대상’은 올해 13회를 맞이했다. 2024년 8월부터 2025년 11월까지 개봉된 영화와 OTT 플랫폼을 통해 방영된 작품들을 대상으로 수상자 및 수상작이 선정됐다.
한지은은 영화 ‘히트맨2’에서 친절한 미소 뒤 비밀을 감춘 미술관 디렉터 전해인 역을 맡아 열연했다. 팜므파탈 매력과 액션 연기는 물론, 능청스러운 코믹 연기까지 영화의 재미를 더해 호평을 받았다.
그의 인상 깊은 연기는 수상의 영광으로 이어졌다. 한지은은 수상자로 호명된 후 무대에 올라 “이렇게 값지고 소중한 상을 안겨 주셔서 너무 감사하다”고 소감을 밝혔다. 이어 “배우라는 직업이 여느 직업이나 마찬가지로 쉽지 않은 길이지만, 앞서 뵀던 고(故) 이순재 선생님을 비롯한 많은 선배님 덕분에 함께 든든하게 나아갈 수 있는 것 같다”고 전했다. 그러면서 “더 잘하라고 주시는 격려와 응원의 상이라 생각하고 연기와 영화를 더욱 사랑하는 배우가 되겠다”고 덧붙였다.
한지은은 2025년 영화와 드라마, 연극을 종횡무진하며 대세다운 행보를 펼치고 있다. 여우조연상을 안겨준 ‘히트맨2’에 이어 영화 ‘온리 갓 노우즈 에브리띵’에서는 형사 역할을 맡아 극의 핵심 역할을 했다. 또한 tvN 토일드라마 ‘별들에게 물어봐’와 티빙 오리지널 ‘스터디 그룹’을 통해 작품마다 다른 매력을 선보였고, 일본 지상파 TBS와 국내 제작사 스튜디오드래곤이 공동 제작한 한일 합작 드라마 ‘첫사랑 DOGS’로 일본에도 진출하며 활동 반경을 넓혔다.
이렇듯 한지은은 다양한 작품과 도전을 통해 더욱 영향력 있는 배우로 자리매김하고 있다. 앞으로 공개될 영화 ‘인턴’에서도 새로운 모습을 보여줄 행보가 더욱 기대된다.
