‘청룡’ 주인공 된 손예진, 남편 현빈과 다정한 투샷

22일 손예진은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 남편 현빈과 함께 촬영한 투샷을 올렸다. 두 사람은 다정하고 유쾌하게 포즈를 취해 눈길을 끌었다.
손예진은 19일 오후 서울 영등포구 여의공원로 KBS홀에서 열린 ‘제46회 청룡영화상’에서 여우주연상과 인기상을 받았다. 이에 손예진은 “며칠이 어떻게 지났는지 모르게 구름에 둥둥 떠다니는 느낌이에요, 아직도 청룡영화상에서 여우주연상과 인기상을 받은 게 믿기지 않아요, 전혀 예상하지 못해서 근사한 말도 감사 인사도 제대로 전하지 못해서 아쉽기도 했고요”라며 “무엇보다 팬분들이 인기상 투표를 정말 열심히 해주셨다고 들었어요, 감동이에요, 무엇으로 감사의 인사를 전할 수 있을까요”라고 고마움을 표했다.
이어 “‘어쩔수가없다’는 오랜만의 영화이기도 했고 결혼 후 첫 복귀작이기도 해서 걱정되는 부분들이 많았지만 박찬욱 감독님. 이병헌 선배님과 함께이기에 저는 따라가기만 한다 생각했어요”라며 “영화를 보고 나서는 박찬욱 감독님이 한국 영화계에 계셔서 얼마나 감사한 일인지 새삼 깨달았어요, 그리고 그냥 명불허전 이병헌 선배님, 엄청난 에너지의 연기 달인 이성민 선배님, 그녀의 매력의 끝은 감히 가늠할 수 없다 염혜란 언니, 그에게 이런 얼굴과 표현력이 ‘새로운 발견’ 박희순 선배님, 또 각자의 역할을 너무 훌륭히 소화하신 모든 선후배님, 다들 인간적으로나 연기적으로 너무 사랑하게 됐고 존경하게 됐어요, 그리고 막내여서 너무 행복했습니다”라고 덧붙였다.
또한 “김우형 촬영감독님 팀, 김민재 조명감독님 팀, 류성희 미술감독님 팀, 송종희 분장감독님 팀, 조상경 의상감독 님 팀, 조영욱 음악감독님 팀, 이하 모든 스태프분(일일이 다 말씀 못 드려 죄송합니다) 현장에서 최선을 다해 구슬땀 흘린 여러분 덕분에 캐릭터가 빛나게 존재할 수 있었습니다”라며 “운이 좋아서 값지고 귀한 상을 받았습니다, 허투루 생각하지 않을게요, 더 멋진 연기 보여드리겠습니다, 감사합니다”라고 감사함을 전했다.
