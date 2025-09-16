‘은수’ 이영애 “난 평범한 가정주부, 편안하게 접근했다”

KBS 새 토일드라마 ‘은수 좋은 날’(극본 전영신/연출 송현욱)의 제작발표회가 16일 오후 2시 서울 구로구 신도림더세인트에서 진행됐다.
송현욱 감독은 “기획안과 대본 4부를 받아서 보는데 너무 재미있더라, 그래서 시작하게 된 작품이다, 평범한 주부에게 떨어진 마약 가방 그로 인한 파장, 가치관의 혼란을 다루는 점에서 다른 마약 소재의 범죄 장르 드라마와는 차별화된다”라고 말했다.
이어 “‘어떻게 살지’ 고민하지 않는 시대에 자신을 지키는 것, 그것의 가치에 대해 다루는 이야기다”라고 덧붙였다.
이영애는 가족을 지키기 위해 딸의 미술 선생에게 동업을 제안하는 강은수 역을 맡았다.
이영애는 “이 작품을 하게 된 가장 중요한 이유는 재미있었다”라고 한 뒤 “저 또한 집에서는 평범한 가정주부다, 가정을 가장 소중하게 생각하는 주부 역할이다, 편안하게 접근할 수 있다는 장점이 있었다, 마약이 든 가방을 앞에 두고 사람이 얼마나 나약하고 얼마나 갈등하게 되는지 (그리며), 사회에 크고 작게 파장을 일으키는 이야기이다, 무겁지만 무겁지만은 않게 만들었다, 같이 고민하면서 볼 수 있을 것이라고 생각했다”라고 말했다.
이어 “작품의 완성도가 높다, KBS에서 올해 가장 밀어주는 드라마이기도 하고 하반기에 여러분께서 집중하며 보실 수 있을 작품이라고 생각한다, 저 역시 강력 추천한다, 믿고 봐달라”고 덧붙였다.
‘은수 좋은 날’은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수(이영애 분)와 두 얼굴의 선생 이경(김영광 분)이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.
