‘스우파3’ 투어 중 오죠갱 이부키 잡음…추후 공연 6인 체제 유력

Mnet ‘월드 오브 스트릿 우먼 파이터’(이하 ‘스우파3’)의 서울 콘서트가 호평 속에 마무리 된 가운데, 우승팀인 오죠갱의 이부키 잡음이 연일 시끄럽다. 불투명한 방송 정산금 지급 과정에서 양측의 입장이 첨예한 가운데, 투어는 이부키가 빠진 6인 체제로 갈 확률이 매우 높게 점쳐진다.
오죠갱은 프로그램 우승 이후 투어 공연인 ‘더 리얼 스테이지’(THE REAL STAGE)를 시작했다. 지난 6일과 7일 열린 서울 공연의 화려한 무대와 완성도 높은 퍼포먼스는 현재까지 큰 화제를 모으고 있지만, 무대 뒤에서는 리더 이부키의 매니저가 연관된 정산 문제와 이부키의 불참 사태가 겹치며 불협화음이 났다.
공연 준비 과정에서 멤버들은 출연료 지급 지연, 정산의 불투명성 등을 문제로 제기했고, 그 과정에서 이부키와 6인의 멤버들 간 입장 차이가 뚜렷해졌다. 결국 서울 공연 무대에는 이부키가 모습을 드러내지 않았고, 대신 무대에 오른 멤버들은 팬들에게 사과했다. 그 자리에서 멤버 쿄카는 눈물을 흘리며 감정을 주체하지 못해 팬들을 안타깝게 하기도 했다.
당시에는 쿄카의 눈물에 어떤 의미가 있는지 정확히 알 수 없었으나, 서울 콘서트 이후 주최 측과 이부키, 그리고 오죠갱 6인의 입장이 속속 나오면서 이들 사이의 갈등이 수면 위로 올라왔다.
이부키는 서울 공연이 끝난 이후인 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “콘서트 주최 측이 제안 과정에서 제가 한 명의 아티스트로서 발언할 수 없는 권리조차 없는 상황에서 계약을 요구했다”라며 “멤버들과 사이가 틀어지는 부분도 있었기 때문에 한국의 변호사를 통해 앞으로의 콘서트에 대해 이야기를 나누고 있다”라는 글을 게시했다.
이에 ‘스우파3’ 콘서트 제작사 루트59는 입장문을 내고 “계약 협의 과정에서 오죠갱 측 소속 매니저와의 소통이 원활하지 못했고, 여러 차례 일정 및 계약 진행에 차질이 빚어졌다”라며 “협상 과정에서 오죠갱측 매니저가 멤버들과는 공유되지 않는 투명하지 않은 별도 조건을 요구하며, 콘서트 제작진과 멤버들 간의 계약서에 출연료를 명시하지 말 것을 강하게 요청했다”고 주장했다. 이어 “이로 인해 멤버들이 자신들의 정당한 출연료를 투명하게 알지 못하는 상황이 발생할 수 있었고, 저희는 이러한 불공정한 조건을 받아들일 수 없었다”라고 주장했다.
루트59는 “공연을 앞둔 9월 1일, 다른 멤버들은 예정대로 연습을 위해 입국했지만 이부키는제작진이 마련한 항공편을 이용하지 않았고, 이 사실은 멤버들도 전혀 알지 못했다”라며 “그 과정에서 이부키는 변호사를 통해 ‘앞선 합의를 이행하지 않겠다’는 입장을 전해왔고, 건강상의 이유로 불참 의사를 통보하였다”라고 말했다.
그러면서 “이부키의 콘서트 참여 요구 조건은 이전의 합의를 무효화하고 매니저와 다시 계약을 체결하는 것”이라며 “이 조건은 나머지 여섯 멤버분들은 용납할 수 없는 것이기에 끝까지 노력한 제작진으로서는 매우 안타깝게 생각한다”라고 얘기했다.
주최 측의 입장 이후 이부키를 제외한 오죠갱 6인은 9일 입장문을 발표했다. 여기에는 “루트59측의 연락을 통해 처음으로 매니저와 투어 측의 협상이 제대로 진행되지 않고 있다는 사실을 알게 됐다”라며 “팀 매니저를 정하는 과정에서 이부키의 개인 매니저이자 오래전부터 함께 해온 인물이 오죠갱의 매니저가 됐다”라고 했다.
그러면서 “저희는 우승을 목표로 최선을 다했다, 그러나 뒤에서는 매니저로부터 출연료가 지급되지 않거나 금액이 불투명하게 처리되는 등 수많은 문제가 발생했다, 기한이 지나도 급여가 지급되지 않았고 정당한 금액조차 제시되지 않은 채 멤버들의 문의에도 답변이 없는 상태가 이어졌다”라고 했다.
이어 “방송 촬영 기간이나 종료 후에도 오죠갱과 멤버 개인에게 수많은 일 오퍼가 있었지만, 대부분은 매니저에게만 집중됐고 저희는 어떤 일이 들어왔는지 사전에 공유받지 못했다, 오죠갱으로서 다양한 일이나 개인의 일마저 매니저의 관리 아래 무산됐다”고 했다.
6명은 “이부키, 매니저와 온라인으로 장시간에 걸쳐 이야기를 나누었고 그 자리에서 이부키는 6명에게 사과하며 ‘매니저를 해임하겠다’고 발언했다, 저희는 그 말을 믿고 다시 신뢰 관계를 쌓아 오죠갱 멤버 전원이 콘서트에 참여하기로 결정했으나 그 약속은 지켜지지 않았다”고 했다.
이 입장문이 올라간 이후, 이부키는 오죠갱 공식 인스타그램에 올라온 해당 입장문을 삭제하고, 6명의 공식 인스타그램 로그인을 막았다. 온라인 상에서는 문제의 매니저가 이부키의 연인이라는 이야기도 나왔다. 이후 이부키에 대한 비난이 거세지고 논란이 커지자, 이부키는 12일 다시 한번 입장을 밝혔다.
이부키의 입장문에는 주최 측이 허위 주장이 포함된 문서를 보냈으며, 주최 측이 ‘멤버 중 누군가 공연에 참여하지 못할 경우 전체 출연료를 삭감하겠다’는 조항을 포함시켰다고 폭로하는 내용이 담겼다. 또 이 과정에서 스트레스를 크게 받아 정신 클리닉에 입원하게 됐다고 호소했다.
뉴스1 취재 결과, 당분간 이부키가 ‘스우파3’ 투어에 합류할 가능성은 매우 낮다. 우선 오죠갱 6인은 정산금 지급 과정이 불분명했던 점과, 매니저를 해고하겠다는 약속을 지키지 않은 이부키에 대한 불신이 매우 큰 상황이라는 후문. 오죠갱 6인의 마음은 매우 완강한 상태로, 이부키가 모든 의혹을 완벽하게 해명하지 않는다면 방송에서 봤던 오죠갱 완전체는 보기 힘들 것이라는 분석이다.
오죠갱을 응원한 팬들은 투어 중 이부키 잡음에 대해 안타까운 반응을 보이고 있지만, 리더로서 책임감 있게 행동하지 않은 이부키에 대한 실망감을 더욱 크게 드러내고 있다.
앞으로 오죠갱 6인과 이부키 간의 해결되지 않은 정산 문제와 신뢰의 균열이 단기간에 봉합되기는 쉽지 않아 보인다. 화려한 조명을 받는 무대 뒤, 오죠갱이 어떤 선택을 하게 될지 관심이 계속될 전망이다.
댓글 0