서동주, 장성규 매니저와 ♥스토리…김구라 덕에 재혼?

1일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 2 - 너는 내 운명’에는 미국 변호사 서동주가 등장, 결혼 3개월 차 행복한 근황을 전했다.
이 자리에서 그가 4세 연하남과 재혼하게 된 이유를 털어놨다. 먼저 MC 서장훈이 “남편이 장성규 씨 매니저냐? 장성규 씨가 소개해 준 건가?”라고 물었다. 서동주가 “아니다. 지인 모임이 있다. 친구로 지내다가 연락을 주고받게 됐다”라며 “내 스타일로 생겼다. 외모가 키도 크고, 훈남 스타일”이라고 솔직히 밝혔다.
이어 “제가 강아지 산책을 밤마다 시키는데, 위험하지 않냐면서 가끔 찾아오더라. 당시 불면증이 있었다. ‘좀 재워주고 가라’ 했다. 그런데 남편이 잘못 들었다. ‘자고 가라’ 이렇게 들어서”라고 해 출연진을 놀라게 했다.
이를 듣던 MC 김구라가 “동주 씨가 (초혼의) 아픔을 딛고, 상처도 있으니까”라고 재혼 사실을 언급했다. 그러자 서동주가 “솔직한 게 좋다고 생각한다”라며 “김구라 선배님이 저와 비슷한 느낌이다. 저도 직설적이다”라고 말했다. “원래 재혼 생각이 없었는데, 김구라 씨 보고 바뀌었다던데?”라는 MC 김숙의 물음에는 “선배님 보면서 ‘나도 잘 살 수 있겠다’ 싶더라”라고 답해 눈길을 끌었다.
댓글 0