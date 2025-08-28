김남주 “혼자 있고 싶어 호텔行…남편 김승우가 112 신고”

김남주는 최근 진행된 SBS Life 예능 프로그램 ‘안목의 여왕 김남주’ 15회 촬영에서 자신의 스튜디오 주방을 새롭게 바꾼 모습을 하나하나 소개하며 만족감을 드러냈다. 김남주는 “감격스럽다”며 “(결혼 후) 나만을 위한 공간을 처음 가져본다”고 감격했다.
이어 “엄마들은 다 공감하실 것 같다, 자기만의 공간을 갖는다는 게 어려운 일”이라고 고백했다. 그러면서 “나도 혼자 있고 싶은데 혼자 있을 공간이 없더라”며 “내가 집 오픈하기 전에 이런 말하면 진짜 안 믿으셨을 것”이라고 털어놨다.
이후 김남주는 “내가 이런 말 해도 되나”라며 주방에서 대사를 외웠다고 운을 뗐다. 이어 그는 “아이들 한창 키울 때 너무너무 답답했다”며 “내 공간도 없고 어디 가서 혼자 있고 싶은데 없어서 무작정 호텔을 갔다, TV를 보며 쌀국수 등 음식을 먹었는데 너무 좋더라”고 회상했다.
그러면서 “그래서 연락을 안 받았는데 남편이 그때 112에 신고를 했다”고 밝히며 웃음을 터트렸다. 이어 그는 “호텔에서 1박 2일을 했는데 딸이 엄마를 걱정하니까 딸을 데리고 왔다”며 “엄마 여기서 혼자 잘 지내고 있었다 하니까 다행이라고 하며 쌀국수를 시켜 달라고 하더라, 같이 음식을 먹었다”고 고백, 자유 부인과 팔불출 남편의 해프닝을 공개해 모두를 폭소케 했다.
