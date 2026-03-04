무상교육-보육, 올해부터 4세도 혜택

이달 50만3000명으로 대상 확대
올해부터 유아 무상교육·보육 지원 대상이 기존 5세에서 4, 5세로 확대된다. 지난해 7월 이재명 대통령의 대선 공약과 국정과제에 따라 정부는 무상교육·보육 지원을 시작했는데, 올해 대상을 더 늘렸다.
유치원-어린이집에 月 최대 11만원
3일 교육부에 따르면 이달부터 4, 5세 50만3000명은 학부모가 부담 중인 유치원 방과후 과정비, 유아교육비, 어린이집 기타 필요경비 등의 지원을 받을 수 있다. 별도 신청을 하지 않아도 어린이집과 유치원을 통해 무상교육·보육비만큼 차감되는 형식으로 지원을 받는다.
유형별로 보면 공립유치원은 방과후 과정비 2만 원을 매달 10만1902명에게 지원한다. 사립유치원의 경우 유아교육비 11만 원을 매달 22만6221명에게, 어린이집은 기타 필요경비 7만 원을 매달 17만5318명에게 지원한다. 올해 예산은 4703억 원이다.
학부모가 어린이집이나 유치원에 납부하던 추가 부담금은 실제로 낮아졌다. 국가데이터처에 따르면 지난해 12월 기준 유치원 납입금의 경우 전년 12월 대비 26.6% 감소했다.
강민규 교육부 영유아정책국장은 “지난해 정책 효과를 확인한 만큼 현장 호응을 바탕으로 올해도 집행을 철저히 해 국민이 체감하는 가시적 변화를 만들겠다”며 “양육에 대한 걱정과 부담을 덜 수 있도록 지원을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
