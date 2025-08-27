빽가, 신지·김종민 줄줄이 결혼에 당황 “나는 누구인가” 폭소

MBC ‘라디오스타’ 27일 방송
코요태의 빽가가 멤버 신지와 김종민의 잇따른 결혼 소식에 당황한 속내를 털어놓는다.
27일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’에는 배우 김응수, 신화 김동완, 코요태 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 출연해 ‘K-아재 흥행 헌터스’ 특집을 꾸민다.
이날 빽가는 혼성 그룹 후배 올데이 프로젝트를 언급하며 “우리와 별반 다르지 않다”는 농담으로 출연진을 웃게 한다. 이어 멤버 신지와 김종민의 뒷이야기를 전하다 “폭로의 진원지는 사실 나였다”는 솔직 고백으로 현장을 뒤집어 놓는다.
■ 코요태 별명 비화·‘우리의 꿈’ 뒷이야기 공개
빽가는 코요태 멤버들의 별명인 ‘신지랄’ ‘김종민폐’ ‘빽가식’의 탄생 배경을 공개하며 웃음을 자아낸다. 또한 그룹의 대표곡으로 꼽히는 애니메이션 ‘원피스’ 주제가 ‘우리의 꿈’과 관련된 비하인드 스토리도 털어놓는다.
신지와 김종민이 각자의 인생 2막을 준비하는 가운데, 홀로 남은 빽가는 “나는 누구인가”라며 외로움을 토로해 스튜디오를 폭소로 몰아넣는다.
■ 진돗개 같은 토끼·광어 문 갈매기…예능형 불운 썰 퍼레이드
‘불운 썰 제조기’다운 기묘한 에피소드도 쏟아낸다. 캠핑 중 마주친 진돗개만 한 토끼, 거북이 크기의 바퀴벌레, 지네 소동, 갈매기가 광어를 물고 온 사건까지 소개하며 MC들과 게스트들을 폭소케 한다.
또한 ‘빽가 아니고 뻥가 아니냐’는 별명과 함께 “제일 싫어하는 연예인은 최민수 선배였다”는 솔직 발언까지 내놓으며 분위기를 뜨겁게 달군다.
한편, ‘라디오스타’는 이날 오후 10시 30분 방송된다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0