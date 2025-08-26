조여정 “정성일, ‘더 글로리’ 후 변할 줄 알았는데…”

25일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’(이하 ‘짠한형’)에서는 오는 9월 5일 개봉을 앞둔 영화 ‘살인자 리포트’(감독 조영준)의 배우 조여정, 정성일이 출연, 신동엽과 술을 마시며 유쾌한 입담을 뽐냈다.
드라마 ‘99억의 여자’에 이어 영화 ‘살인자 리포트’로 다시 한번 호흡을 맞추게 된 조여정과 정성일. 이후 정성일은 넷플릭스 시리즈 ‘더 글로리’로 대중에게 제대로 이름을 각인시키며 대세 배우로 등극했다. 조여정은 정성일의 ‘더 글로리’ 출연에 대해 “진짜 끝내줬다, 극 자체가 끝내주고, 오빠(정성일)도 너무 좋고, 짱이다, 너무 잘됐다”라며 정성일을 응원했다고 전했다.
조여정은 “내가 너무 좋았다고 기억하는 사람한테 혼자 아기처럼 상처받기 싫은 게 있나 봐요”라며 ‘살인자 리포트’에서 재회한다는 생각에 “오빠가 ‘더 글로리’로 엄청나게 잘 돼서 변했을 거야!”라는 생각을 했다고 밝혀 웃음을 안겼다. 조여정은 “그럴 수도 있다, 변해도 같이 할 수 있다”라고 생각하며 미리 걱정했다고 고백했다.
그러나 조여정은 ‘살인자 리포트’ 캐스팅 확정 후, 정성일에게서 “너라서 고맙다”라는 연락이 먼저 왔다며 한결같은 모습에 안도했다고 전했다.
