정준원은 오는 7월 13일 서울 광운대학교 동해문화예술관 소극장에서 ‘2025 정준원 팬미팅 [The ONE day]’를 개최한다.이번 팬미팅은 정준원이 데뷔 10년 만에 처음으로 팬들과 인사를 나누는 의미 있는 자리로 기대감을 더하고 있다. 특히 ‘2025 정준원 팬미팅 [The ONE day]’는 정준원과 팬들이 만나는 그 첫날‘이라는 뜻으로, 정준원이 앞으로 팬들과 함께할 다양한 순간들을 기념하는 ’오늘부터 1일‘이란 특별한 의미를 담고 있다.정준원은 최근 인기리에 종영한 tvN 드라마 ’언젠가는 슬기로울 전공의생활‘에서 종로 율제병원 4년 차 레지던트 구도원 역을 맡아 후배들을 챙기는 훈훈한 선배미와 가슴 설레는 로맨스로 화제를 모으며 ’대세 남주‘로 거듭났다.이렇듯 생애 첫 팬미팅 개최까지 이어가는 정준원이 팬미팅에서는 어떤 새로운 매력으로 팬들의 마음을 사로잡을지 기대감이 더욱 커진다.

(서울=뉴스1)