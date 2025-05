“이제 시작일 뿐” 방탄소년단 제이홉, ‘빌보드 매거진’ 표지 장식

ⓒ뉴시스

빌보드 매거진은 20일(이하 현지시간) 공식 홈페이지와 소셜 미디어에 제이홉을 주인공으로 내세운 5월호 표지를 공개했다.글로벌 영향력과 대중적 인지도를 가늠하는 척도 중 하나인 ‘빌보드 매거진’ 표지에 등장한 한국 남자 솔로 아티스트는 2012년 ‘강남스타일’의 가수 싸이에 이어 제이홉이 두 번째다. 방탄소년단은 앞서 2018년 특집호, 2021년 8월호 커버를 빛냈다.화보 촬영과 병행된 매거진과의 인터뷰에서 제이홉은 “어릴 적 좋아했던 아티스트들로부터 받은 영감처럼 나의 음악도 누군가에게 긍정적인 에너지가 됐으면 한다. 어디서든 빛과 용기를 전할 수 있는 아티스트로 성장해 나가고 싶다”고 밝혔다.제이홉은 전 세계 수많은 팬들과 아티스트들에게 희망의 상징으로 불린다. 월드투어 ‘호프 온 더 스테이지(HOPE ON THE STAGE)’ 역시 그가 지닌 ‘희망’이라는 이름의 본질을 되새기며 탄생했다. 제이홉은 무대 디자인, 안무, 의상, 소품까지 전 과정에 직접 참여했다. 그는 이와 관련 “앞으로도 음악이라는 힘을 통해 모두 하나가 되는 퍼포먼스를 계속 선보일 것”이라고 말했다.

제이홉은 지난 4월 미국 BMO 스타디움에 오른 최초의 한국 솔로 가수라는 또 하나의 이정표도 세웠다. 그는 “방탄소년단의 일원으로서 그동안 수많은 스타디움에서 공연했지만 이번에는 혼자 감당해야했다”라며 “그 에너지와 부담을 이겨냈다는 사실이 큰 의미로 남았다”고 되짚었다.한편 제이홉은 오는 24~25일 타이베이에서 월드투어 ‘제이홉 투어 ’호프 온 더 스테이지‘ 인 타이페이(j-hope Tour ’HOPE ON THE STAGE‘ in Taipei)’를 이어간다.[서울=뉴시스]