세븐틴, 美 골드하우스 ‘가장 영향력 있는 아시아 100인’ 선정

세븐틴은 1일(현지시각) 미국 골드하우스(Gold House)가 발표한 2025년 ‘A100’ 명단에 K팝 그룹으로는 유일하게 이름을 올렸다. 골드하우스는 아시아·태평양 지역의 문화예술인을 지원하는 비영리 단체로, 매년 미국 문화와 사회에 큰 영향을 끼친 아시아인 100명을 선정해 ‘A100’ 명단을 발표한다.특히 세븐틴은 전설적인 팝스타 브루노 마스(Bruno Mars), 세계적인 거장 봉준호 감독, 한국인 최초로 노벨 문학상을 수상한 한강 작가 등 문화·예술계 저명인사들과 함께 ‘A100’ 명단에 올라 높은 글로벌 위상을 입증했다.세븐틴은 지난해 글로벌 음악 시장에서 눈부신 활약을 보여줬다. 이들은 베스트 앨범 ‘17 이스 라이트 히어’(17 IS RIGHT HERE)와 미니 12집 ‘스필 더 필스’(SPILL THE FEELS)로 미국 빌보드의 메인앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 각각 5위에 올랐다. 또한 미국 BMO 스타디움과 한국, 일본 등 아시아 주요 도시 대형 스타디움에서 단독 콘서트를 개최, 한 해에만 150만 명이 넘는 관객(온·오프라인 합산)을 불러 모았다.이런 활약에 힘입어 세븐틴은 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 ‘2024년 글로벌 아티스트 차트’(Global Artist Chart 2024)에서 K팝 아티스트 최고 순위인 3위를 기록했다. 또한 미국 4대 음악 시상식으로 꼽히는 ‘2024 빌보드 뮤직 어워드’(Billboard Music Awards)와 ‘2024 MTV 비디오 뮤직 어워드’(MTV Video Music Awards)에서도 수상의 영예를 누렸다.

