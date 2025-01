씨엔블루, 4월 북미 투어 개최…글로벌 인기 이어간다

FNC엔터테인먼트

소속사 FNC엔터테인먼트는 24일 공식 SNS 채널을 통해 ‘2025 씨엔블루 라이브 보야지 인투 엑스 인 노스 아메리카’(2025 CNBLUE LIVE - VOYAGE into X IN NORTH AMERICA) 개최 소식을 전했다.공개된 포스터에 따르면 씨엔블루는 오는 4월 16일 토론토를 시작으로 18일 뉴욕, 24일 로스앤젤레스, 27일 샌프란시스코에서 각국의 팬들을 만난다. 씨엔블루는 이번 투어에 공연명 ‘보야지 인투 엑스’(VOYAGE into X)처럼 무한한 세계(X)를 향한 씨엔블루의 여정을 담았다. 기존에 많은 사랑을 받았던 히트곡뿐만 아니라 지난해 발매한 미니 10집 ‘엑스’(X)에 수록된 곡들까지 생생한 라이브로 전할 계획이다.이처럼 아시아 투어에 이어 북미 투어까지 개최하며 글로벌 팬들의 사랑을 한 몸에 받고 있는 씨엔블루는 올해 데뷔 15주년을 맞이하여 다양한 활동을 펼칠 전망이다.(서울=뉴스1)