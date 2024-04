온유/싱가포르 스타어워즈 2024 갈무리

그룹 샤이니의 온유가 건강상의 이유로 활동을 중단한 지 10개월 만에 훈훈해진 모습으로 컴백했다.온유는 지난 21일(현지 시각) 싱가포르 미디어콥이 개최한 ‘싱가포르 스타어워즈 2024’에 참석했다.이날 깔끔한 슈트 차림으로 등장한 온유는 볼살이 오르며 훈훈해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.이날 온유는 자신이 출연해 큰 사랑을 받았던 드라마 KBS 2TV ‘태양의 후예’ OST ‘유 아 마이 에브리씽’(You are my everything) 무대도 꾸몄다.앞서 온유는 지난해 6월 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 당시 온유는 급격하게 살이 빠진 모습으로 팬들의 걱정을 사기도 했다. 팬들은 건강하게 돌아온 온유의 모습에 “다행이다” “더 훈훈해졌다” 등의 반응을 보이며 안심했다.한편 온유는 지난 3일 신생 기획사 그리핀 엔터테인먼트와 개인 활동에 대한 전속계약을 체결했다.