‘솔로 데뷔’ NCT 태용, ‘샤랄라’ 트랙 필름 오늘 공개

SM엔터테인먼트

솔로로 데뷔하는 NCT 태용(에스엠엔터테인먼트 소속)의 첫 미니앨범 ‘샤랄라’(SHALALA)를 미리 만날 수 있는 트랙 필름 영상이 29일 공개된다.29일 밤 12시 유튜브 NCT 채널을 통해 공개되는 ‘츄즈 티 오어 와이 : 태용 <샤랄라> 트랙 필름’은 첫 미니앨범 수록곡 6곡의 음원 일부를 담고 있어, 컴백에 대한 기대감을 더욱 증폭시킬 전망이다.이번 트랙 필름에는 ‘관둬’(GWANDO), ‘무브 무드 모드’(Move Mood Mode), ‘버추얼 인새니티’(Virtual Insanity), ‘루비’(RUBY), ‘404 파일 낫 파운드’(404 File Not Found), ‘백 투 더 패스트’(Back to the Past) 등 태용이 직접 작사, 작곡한 수록곡 하이라이트 음원이 담겨 있어, 아티스트 태용의 감성으로 채워진 새 앨범을 미리 만나보기에 충분하다.특히, 이번 트랙 필름은 인터랙티브 스토리텔링 형식으로 제작되어, 프롤로그 영상을 시청한 뒤 알파벳 T 또는 Y를 선택해 각기 다른 버전의 영상을 감상할 수 있으며, 총 3편의 영상에는 버전별로 다르게 구성된 수록곡과 그에 걸맞은 스토리가 어우러져 보는 즐거움을 더할 것으로 보인다.태용 첫 미니앨범 ‘샤랄라’는 오는 6월5일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 타이틀곡 ‘샤랄라’를 비롯해 다양한 장르의 총 7곡으로 구성, 음악 팬들의 뜨거운 반응이 기대된다.한편, 태용 첫 미니앨범 ‘샤랄라’는 6월5일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.(서울=뉴스1)