트와이스, 신곡 MV 티저 최초 공개…민낯 등장 ‘파격’

트와이스

트와이스가 신곡 ‘셋 미 프리’(SET ME FREE) 뮤직비디오 티저 영상을 최초 공개하고 컴백 열기를 높였다.트와이스는 오는 10일 미니 12집 ‘레드 투 비’(READY TO BE)를 발매하고 컴백한다. JYP엔터테인먼트는 6일 0시 타이틀곡 ‘셋 미 프리’ 뮤비 티저를 공개했다.티저 영상 속 트와이스는 메이크업을 지우며 민낯으로 등장했고, 자연스러운 모습으로 카메라 앞에서 포즈를 취하며 맑은 에너지를 풍겼다. 여기에 멤버들이 화장을 지우는 공간은 지난달 공개한 오프닝 트레일러 영상 말미에 등장하는 메이크업 룸으로 연결선에 호기심을 자아냈다. 또 ‘셋 미 프리’라는 타이틀과 함께 자유로이 밝게 미소 짓는 모습이 신곡 메시지에 대한 기대감을 키웠다.트와이스는 컴백을 기념해 현지 시간 기준 오는 9일 미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 펄론’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연해 신곡 ‘셋 미 프리’ 퍼포먼스를 최초 공개한다.최근 트와이스는 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터(YouTube Theater)에서 열린 ‘빌보드 위민 인 뮤직’(2023 Billboard Women In Music) 어워즈에서 ‘브레이크스루 아티스트’(Breakthrough Artist) 부문을 수상하는 영예를 안았다. K팝 여성 아티스트 최초 수상자로서 새 역사를 썼고 빌보드 메인 차트 ‘핫 100’ 통산 두 번째 진입에 성공한 선공개 영어 싱글 ‘문라이트 선라이즈’(MOONLIGHT SUNRISE) 무대로 시상식 엔딩을 장식하며 최정상 월드와이드 걸그룹의 위상을 자랑했다.또한 4월15일~16일 양일간 서울을 시작으로 호주, 일본, 북미 14개 도시 17회 단독 콘서트를 열고 다섯 번째 월드투어를 진행한다. 특히 5월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 도쿄 아지노모토 스타디움에서 K팝 걸그룹 사상 첫 일본 스타디움 공연을 성사시키고 미국에서는 6월 로스앤젤레스 소파이 스타디움, 7월 뉴욕 메트라이프 스타디움에 입성해 ‘스타디움 아티스트’로서 명성을 빛낸다.(서울=뉴스1)