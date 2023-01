그룹 스트레이 키즈가 2022년 미국 CD 판매량 톱 10에 진입했다.11일(현지시간) 미국 빌보드 차트와 음악 데이터 집계 회사 루미네이트가 발표한 ‘2022 연말 보고서’에 따르면, 스트레이 키즈가 지난해 3월 발매한 앨범 ‘오디너리(ODDINARY)’는 20만 4000장, 10월 선보인 앨범 ‘맥시던트(MAXIDENT)’는 17만 7000장을 기록해 2022 미국 톱 10 셀링 CD 앨범(TOP 10 SELLING CD ALBUMS OF 2022 IN U.S.) 부문 각 5위와 7위를 차지했다.이로써 스트레이 키즈는 지난해 발매한 모든 앨범을 미국 내 판매 순위 톱 10에 올렸다. 특히 ‘오디너리’는 K팝 단일 아티스트로는 방탄소년단에 이어 두 번째로 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위에 등극했다. 이어 불과 7개월 만에 ‘맥시던트’로 또 한 번 ‘빌보드 200’ 정상에 올라 2연속 1위를 기록했다.한편 스트레이 키즈는 다음 달 22일 일본 정규 앨범 ‘더 사운드(THE SOUND)’를 발매한다. 이어 2월 11~12일 일본 도쿄 사이타마 슈퍼 아레나, 25~26일 교세라 돔 오사카, 3월 31일과 4월 2일 미국 로스앤젤레스 뱅크 오브 캘리포니아 스타디움에서 총 6회 앙코르 콘서트를 연다.[서울=뉴시스]