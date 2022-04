가수 정세운이 미니 5집 트랙리스트를 공개했다.정세운은 26일 오후 공식 SNS 채널을 통해 다섯 번째 미니앨범 ‘웨어 이즈 마이 가든!(Where is my Garden!)’의 트랙리스트를 게재했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘롤러 코스터(Roller Coaster)’를 포함해 ‘가든(Garden)’, ‘10분’, ‘북(Book)’, ‘널디(Nerdy)’, ‘풀 미 다운(Pull me down)(With zai.ro)’까지 총 6개의 트랙이 수록됐다.타이틀곡 ‘롤러 코스터’는 롤러 코스터에서 느낄 수 있는 감정을 빗댄 가사와 정세운 가성이 돋보이는 곡이다. 특히, ‘히트곡 작사가’ 김이나가 정세운이 2020년 발매한 첫 번째 정규앨범 ‘24’ PART 1의 타이틀곡 ‘세이 예스(SAY YES)’에 이어 다시 한번 작사에 참여했다.정세운 역시 ‘롤러 코스터’ 작사 외 모든 곡의 작사, 작곡 크레딧에 이름을 올리며 ‘싱어송라이돌’ 수식어에 걸맞은 면모를 보여줄 예정이다. 또 1년 4개월 만에 선보이는 만큼 듣는 이들에게 위로와 힐링을 전해줄 예정이다.정세운의 ‘웨어 이즈 마이 가든!’은 내달 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.[서울=뉴시스]