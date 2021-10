죠지가 틱톡 스테이지에서 공연을 하고 있다.

숏폼 비디오 플랫폼인 틱톡(TikTok)은 전날(9월 30일) 국내 인기 아티스트들과 함께 한 비대면 라이브 공연 ‘틱톡 스테이지 Discover Your Own Joy’를 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다.틱톡 앱 내 틱톡 스테이지 계정을 통해 라이브로 진행한 이날 무료 공연은 누적 시청자 수 123만 명을 기록했다.틱톡에 따르면 이번 행사는 지난 9월 초 새롭게 발표한 브랜드 캠페인 슬로건인 ‘Discover Your Own Joy’에서 착안한 컨셉트로서, 힙합, 인디, 감성, K팝 장르별 대표 아티스트들이 각자의 개성대로 즐기는 무대로 꾸몄다.로꼬, 스트레이 키즈, 더보이즈, 이무진, 비비&타이거JK, 릴보이, 죠지, 서리, 릴체리& 골드부다가 출연해 온라인으로 지켜 본 전 세계 팬들에게 다채로운 공연을 선보였다. 딘딘이 진행을 맡았고 최준이 깜짝 게스트로 무대에 올라 재미를 더했다.동아닷컴 박해식 기자 pistols@donga.com