농협중앙회, ‘농협 대전환’ 추진… 감사 독립·인사 혁신 착수

농협중앙회는 8일 고강도 조직 쇄신을 골자로 한 ‘농협 대전환’ 방안을 수립하고 실행에 들어간다고 전했다.
이번 방안은 농협개혁위원회가 권고한 개혁 과제를 조기에 이행하고, 중앙회 기능을 농업인·조합원과 농축협 지원 중심으로 재편하기 위해 마련됐다.
‘농협 대전환’ 방안은 중앙회 운영 쇄신과 농업인 지원 역량 강화 등 2개 부문, 총 16개 세부 과제로 구성됐다. 농협은 이를 통해 조합원에게 힘이 되는 농협, 농업소득 3000만 원 시대를 뒷받침하는 조직으로 변화하겠다는 계획이다.
중앙회 운영 쇄신 부문에서는 투명성과 책임경영 강화를 위한 조직 혁신이 추진된다. 농협은 감사조직의 독립성을 높이고, 퇴직자 재취업 제한 등 인사 혁신을 추진한다고 전했다. 적자 계열사에 대해서는 체질 개선도 병행한다.
외부위원 중심의 범농협 준법감시위원회도 설치한다. 농협은 이를 통해 내부통제와 윤리경영 체계를 강화한다는 방침이다.
농업인 지원 역량 강화 부문에서는 2200억 원 규모의 경영안정 프로젝트 ‘힘내라! 우리 농업’을 추진한다. 생산비와 유통비, 금융 부담을 낮추는 지원을 통해 농가 경영 안정과 소득 증대를 돕겠다는 설명이다.
청년농업인과 고령농업인 지원도 확대한다. 농협은 청년농업인의 영농 정착 단계별 지원체계를 구축하고, 농촌지역 고령농업인 돌봄사업을 늘릴 계획이라고 전했다.
정부 농정과제와 연계한 사업도 추진된다. 농협은 농가의 신규 소득원이 될 햇빛연금 확산과 보급형 스마트팜 확대를 지원하고 스마트APC 확산과 AI 도축로봇 도입 등 첨단기술을 농업 현장에 적용한다는 방침이다.
포용금융 차원에서는 총 8876억 원 규모의 장기 연체채권 소각 및 감면을 실시한다. 국가 균형발전 정책인 ‘5극3특’에 맞춰 전북권에는 지역 특화사업과 연계한 금융지원 거점인 ‘NH금융허브’를 올해 3분기 설치할 계획이다.
농협중앙회는 “이번 농협 대전환은 농협개혁위원회 권고사항을 조기에 이행하고 변화와 혁신에 대한 사회적 요구에 부응하기 위한 실천 전략”이라면서 “16개 실천과제를 추진해 농업인·조합원의 버팀목이자 농업·농촌 발전을 이끄는 농협으로 거듭나겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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