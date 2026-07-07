CJ웰케어, 폼폼푸린 ‘바나나효소’ 출시… IP협업 확대

CJ웰케어는 산리오의 인기 캐릭터 ‘폼폼푸린’과 손잡고 ‘바이오코어 바나나효소’를 출시한다고 7일 밝혔다. 인기 캐릭터 협업과 친숙한 바나나 맛을 앞세워 젊은 소비층까지 고객 저변을 넓힌다는 전략이다.
이번 신제품은 2024년 선보인 ‘카무트 곡물과채콤부효소’ 라인업을 확장한 것으로, 효소 특유의 냄새를 덜어내고 대중적인 바나나 맛을 살렸다. 패키지 전면에는 2030세대 사이에서 인지도가 높은 폼폼푸린 캐릭터를 적용해 친근감을 높였다.
성분 설계에는 CJ그룹이 60년간 축적한 발효 기술 노하우를 담았다. 글로벌 브랜드 돌의 그린바나나 원료를 주성분으로 활용했다. 그린바나나는 식이섬유 일종인 저항성 전분을 35% 이상 함유하고 있다고 회사 측은 설명했다.
이와 함께 밥, 떡, 면 등 탄수화물 섭취가 많은 한국인의 식습관에 맞춘 소화 효소 분해 능력도 갖췄다.
CJ웰케어 관계자는 “이번 신제품은 효소 시장을 선도해 온 바이오코어의 기술력에 젊은 세대의 취향에 맞춘 맛과 캐릭터 트렌드를 결합한 제품”이라며 “앞으로도 세대별 소비자의 라이프스타일에 맞춘 다양한 소재의 혁신적인 웰니스 라인업을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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