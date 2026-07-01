[단신]투자-패션의 만남, ‘한국투자증권-무신사’ 이색 협업 外

한국투자증권은 패션 플랫폼 무신사와 함께 MZ세대를 위한 ‘제5회 한투 배틀 실전투자대회’를 개최한다고 6일 밝혔다. 이번 대회는 이달 31일까지 진행되며 참여형 미션과 혜택을 전면에 내세운 점이 특징이다. 대회 기간 한투증권 애플리케이션에서 신규 참가자를 대상으로 경품 지급 기회를 준다. 투자 참여를 인증하고 각자의 스타일을 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유하면 무신사머니 상품권을 지급하는 ‘오늘의 투자핏’ 이벤트도 진행된다. 매주 지정된 거래 미션을 수행하거나, 대회 성적과 무관하게 일정 조건만 충족해도 혜택을 받을 수 있다.
■ 토스뱅크, 체크카드 고객 1000만 명 돌파
토스뱅크는 지난달 말 기준 체크카드 보유 고객 수가 1000만 명을 넘겼다고 6일 밝혔다. 2021년 10월 토스뱅크 출범과 함께 처음 선보인 뒤 4년 9개월 만이다. 토스뱅크 체크카드의 누적 결제 건수는 31억 건을 넘겼다. 연령대별 카드 보유자 비중은 20대가 25.1%로 가장 높았고 30대(20.7%), 40대(20.3%), 50대(15.4%), 10대(11.2%), 60대 이상(7.3%) 순으로 집계됐다.
■ KB금융그룹 ‘휴머노이드 챌린지’ 3000만원 후원
KB금융그룹은 국내 최초 휴머노이드 로봇 경진대회인 ‘2026 휴머노이드 챌린지’에 3000만 원의 상금을 후원했다고 6일 밝혔다. 2∼3일 인천 송도컨벤시아에서 열린 이번 대회는 산업통상부가 주최하고 한국로봇산업진흥원과 한국로봇융합연구원이 공동 주관했다. 국내 휴머노이드 로봇 플랫폼을 보유한 전국 주요 대학과 연구기관 12개 팀이 대회에 참석해 실제 제조 공정을 구현한 환경에서 기술력을 겨뤘고, 대상은 서울대 ‘ROBI’ 팀이 차지했다.
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