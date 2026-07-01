HD현대일렉, 올 수주목표 23% 높여 8조원

조종사가 되고 싶었는데 되지 못해서, 조종사 다음으로 비행기 많이 탈 것 같은 직업을 택했습니다. 비행기와 날씨에 대한 '왜'에 관심이 많습니다.

HD현대일렉트릭이 올해 총 수주 목표를 기존 대비 22.8% 높이기로 했다. HD현대일렉트릭은 6일 공시를 통해 2026년 수주 목표를 기존 42억2200만 달러(약 6조4641억 원)에서 51억8500만 달러(7조9385억 원)로 상향 조정한다고 밝혔다. 최근 해외 전력기기 수요가 급증하고 있어 수주가 늘어날 것으로 예상되고 있어서다. 북미 지역에서 전력 인프라 투자가 확대되면서 765㎸ 초고압 변압기 수요가 늘어나 회사 수주량도 늘어나고 있다는 것이다. 인공지능(AI) 데이터센터가 빠르게 늘어나면서 배전변압기 수요가 지속적으로 증가하는 점도 목표 상향에 영향을 줬다.



HD현대일렉트릭 측은 “내년 4월 준공 예정인 북미 생산법인 제2공장의 생산 물량에 대한 선제적 수주도 이어지고 있다”며 “수익성 수주에 집중해 안정적인 성장세를 이어갈 것”이라고 전했다.





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