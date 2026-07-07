비토즈·iM뱅크·쿠콘, 블록체인 기반 차세대 지역 결제 인프라 검증 완료

스마트 컨트랙트로 정책 자금 투명성 확보…부정 유통 차단 기대
대구·경북 통합 결제망 시작으로 전국 지자체 범용 모델 확산 추진
비토즈(BEATOZ)가 iM뱅크(은행장 강정훈), 쿠콘(대표 김종현)과 함께 블록체인 기반의 지역 경제 결제 인프라 구축을 위한 기술 검증(PoC)을 완료했다고 밝혔다.
이번 PoC는 △스마트 컨트랙트 기반 정책 자금의 집행 △스테이블코인 결제 적용 △지역 경제 활성화 가능성을 확인하는 데 집중했다. 3사는 소상공인 중심의 기존 결제망을 대형 유통망과 B2B 영역까지 아우르는 범용 인프라로 확장하기 위해, 모든 거래를 블록체인에 기록하고 즉시 정산하는 구조를 검증했다.
이번 검증에는 iM뱅크의 금융 인프라, 비토즈의 블록체인·CPG 기술, 쿠콘의 결제 데이터 API 기술이 활용됐다. 결제 요청부터 가맹점 확인, 블록체인 결제 처리, 결과 통지까지 상거래 전 과정을 단계별로 구현하며 인프라 연동 구조를 점검했다.
특히 비토즈의 스마트 컨트랙트를 활용한 ‘프로그래머블 결제’ 기술은 특정 가맹점에서만 결제가 승인되도록 설정할 수 있어, 지자체 지원금의 부정 유통을 차단하고 복지 바우처 등의 투명한 집행을 지원할 수 있는 것으로 나타났다. 또한 수수료 절감과 즉시 정산 시스템을 통해 가맹점 자금 회전을 높여 지역 내 소비와 재투자를 유도하는 자생적 경제 모델의 가능성을 검토했다.
3사 관계자들은 이번 성과에 대해 디지털 자산 및 스테이블코인 활용을 위한 기술적 기반을 마련하고, 미래지향적인 지역 경제 블록을 형성하는 첫걸음이 될 것으로 기대한다고 전했다.
향후 3사는 이번에 검증된 기술을 바탕으로 ‘대구·경북 통합 결제 인프라’ 구축을 우선 추진하고, 향후 전국 지자체로 확산 가능한 범용 모델을 개발할 계획이다. 나아가 비식별 블록체인 데이터 기반의 소비 패턴 분석을 통해 지자체의 경제 정책 수립을 지원하는 인프라로 역할을 확장해 나갈 방침이다.
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