젊은층·외국인 모두 잡았다… 롯데百 ‘키네틱 그라운드’, 고객 20% 유입 효과

롯데백화점 본점에 위치한 K-패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’가 오픈 1년 만에 젊은층과 외국인 관광객을 중심으로 신규 고객을 유치하는 핵심 창구 역할을 하는 모양새다.
키네틱 그라운드는 지난해 7월 4일 본점 9층에 1800㎡ 규모의 조성된 공간이다. ‘마뗑킴’, ‘마르디메크르디’ 등 K-패션 대표 브랜드 15개가 입점하고 팝업 전용 구역 ‘키네틱 스테이지’도 마련했다.
오픈 당일부터 2030 고객들의 오픈런 대기 행렬을 형성한 키네틱 그라운드는 미래 핵심 고객인 ‘영(young) 고객’ 유입을 견인하고 있다. 롯데백화점에 따르면 지난 1년간 키네틱 그라운드를 찾은 고객 중 2030세대의 비중이 70%에 육박한다.
신규 고객 확보에도 주요한 역할을 했다. 실제로 지난 1년간 본점 신규 고객의 20%가 키네틱 그라운드를 통해 유입된 것으로 집계됐다. 특히 키네틱 그라운드를 찾은 고객 중 80%는 다른 상품군도 함께 구매해 본점 전체에 긍정적인 낙수효과를 창출했다.
매출의 핵심 축은 외국인이다. 키네틱 그라운드 연간 매출의 70%는 외국인 고객에게서 발생했다. 또한 지난 1년간 본점 영패션 상품군의 전체 매출은 130% 증가했으며, 특히 외국인 매출은 440% 신장했다. 중화권, 일본을 비롯해 동남아시아, 미주·유럽 등 다양한 국가 고객들이방문한 것으로 나타났다.
강우진 롯데백화점 본점장은 “키네틱 그라운드는 ‘K콘텐츠 허브’로서 새로운 고객과 브랜드를 유입시키는 플랫폼으로 성장하고 있다”며 “올해 하반기에는 공간 및 브랜드 고도화를 통해 더욱 감도 높은 경험을 제공할 계획이니 고객들의 많은 관심을 바란다”고 말했다.
한편 키네틱 그라운드는 단순히 영패션 전문관을 넘어 K-패션 브랜드의 성장을 돕고, 글로벌 진출의 교두보 역할을 하는 실험적 공간으로 구현되고 있다. 이곳에서 가능성 있는 신진 디자이너를 발굴하고 해외 진출을 지원할 방침이다.
아울러 기존 입점 브랜드의 신규 프로젝트 테스트 공간으로도 활용해 K-패션 브랜드를 실험하고 검증하는 최적의 무대로 자리매김한다. 브랜드와의 컬래버레이션 상품, 특색 있는 콘텐츠 굿즈, 시즌별 기프트 상품 등 ‘키네틱 스테이지’에서만 경험할 수 있는 다채로운 콘텐츠도 2주에서 1개월 주기로 끊임없이 선보인다는 방침이다.
롯데백화점은 향후 잠실점, 부산본점 등 대형점을 중심으로 상권에 맞는 차별화된 매장 구성으로 점포를 확장해 나갈 계획이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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