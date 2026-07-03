동서발전, ‘2026 베트남 엔텍 전시회’ 참가…협력 기업 판로개척 지원

한국동서발전은 발전 6사를 대표해 지난 6월 24일부터 26일까지 사흘간 ‘2026 베트남 환경·에너지산업전(ENTECH Vietnam 2026)’에 참가해 국내 환경·에너지 분야 중소기업의 베트남 시장 진출을 지원했다고 3일 밝혔다.
이번 전시회에는 권명호 한국동서발전 사장이 직접 참석해 협력 중소기업 전시관을 둘러보고 참가 기업을 격려했다. 또한, 응우옌 쑤언 르우 베트남 하노이 인민위원회 부회장, 보 응우옌 퐁 산업통상국장 등을 만나 한국-베트남간 에너지 기술 협력 방안을 논의하는 등 전방위적인 수출 지원에 나섰다.
올해로 18회를 맞이한 ‘베트남 환경·에너지산업전’은 한국, 베트남, 중국 등 6개국 212개 사가 참여해 역대 최대 규모로 개최된 동남아시아 대표 환경·에너지 전문 비즈니스 전시회다. 최근 베트남은 ‘제8차 국가전력개발계획(PDP8)’을 본격화하며 현지 환경설비와 액화천연가스(LNG) 발전기자재 수요가 폭발적으로 증가하고 있어 국내 중소기업의 해외시장 진출 기회도 확대되고 있다.
전시회 기간 동안 한국동서발전과 협력 중소기업은 현지 발주처 및 거점 주요 구매기업을 대상으로 수출 상담을 진행해 1억300만 불 규모의 계약 추진 성과를 거뒀다. 또한 현장에서 총 20건의 업무협약을 체결하며 상호 협력 기반을 확고히 다졌다.
권명호 한국동서발전 사장은 전시회 개막식 인사말에서 “이번 전시회를 계기로 구축한 현지 발주처 및 구매기업과의 협력 기반을 실질적인 수출 계약으로 이어갈 수 있도록 해외 시장 진출을 지속적으로 지원하겠다”고 강조했다.
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